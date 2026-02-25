Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSicurezza › «Delmastro ad Alghero, giù le mani dal carcere»
Cor 7:55
«Delmastro ad Alghero, giù le mani dal carcere»
«Giù le mani da Alghero e dal suo carcere: la politica scellerata del Governo Meloni e del Ministro Nordio stiano lontani da un esempio virtuoso come il nostro». A parlare è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, dopo la notizia che il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove lunedì prossimo sarà ad Alghero
«Delmastro ad Alghero, giù le mani dal carcere»

ALGHERO - «In un momento così delicato sotto il profilo del sistema penitenziario, con la mobilitazione della Sardegna intera contro il trasferimento in massa dei detenuti in regime di 41bis nelle tre carceri sarde di Uta, Nuoro e Sassari, e le numerose denunce per timore delle conseguenti infiltrazioni all’interno del territorio di movimenti di matrice mafiosa, ritengo sia vergognoso che proprio adesso il Sottosegretario, che ha negato più volte confronti e presenza, si presenti in Sardegna e per giunta ad Alghero, sede di una Casa Circondariale che per anni è stata un modello» prosegue.

L’onorevole Di Nolfo, unico rappresentante della Riviera del Corallo nel Parlamento sardo, da sempre impegnato in prima linea sul tema dell'Antimafia, per primo ha colto i segnali della politica assurda del governo quando ad ottobre, su volontà proprio di Delmastro, ha messo in atto il maxi trasferimento dal continente ad Alghero, e recentemente, insieme al gruppo consiliare "Uniti", ha presentato la proposta al Consiglio Regionale di istituire una commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna.

«Come mai solo ora Delmastro si presenta in Sardegna e, guarda caso, ad Alghero? Forse per capire come distruggere un modello virtuoso come quello della Casa di reclusione di via Vittorio Emanuele? Come ho denunciato più volte il modello carcerario algherese è stato a lungo riconosciuto in tutta Italia: una formula di carcere “aperto”, il barrio, votato alla riabilitazione dell’individuo nel fine pena per prepararlo al reinserimento nella società civile attraverso lo studio, il lavoro e l’integrazione. Da ormai diverso tempo i programmi strutturati del carcere hanno risentito del sovraffollamento: una condizione nuova che si scontra con la carenza di organico e le problematiche riconosciute in tutta Italia».

«Il Sottosegretario Delmastro, che ha la delega al 41bis e al corpo di polizia penitenziaria, pensi seriamente a come risolvere il nodo della precarietà delle carceri italiane e dei detenuti in regime di massima sicurezza senza colonizzare ancora una volta la nostra Isola -affonda l’onorevole Di Nolfo-: non solo la Sardegna non è una colonia penitenziaria, non è neanche la discarica del Governo Meloni. Non ci sono le condizioni per pensare di sbarazzarsi dei detenuti in esubero dalle carceri interessate dai trasferimenti di massa dei 41bis spostandoli ad Alghero, in un perverso quanto pericoloso effetto domino delle politiche di questo Governo incapace di trovare una reale soluzione e incurante delle conseguenze di queste scelte scellerate a discapito delle comunità».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/2/2026
A Valledoria un distaccamento dei Vigili del fuoco
La stabilizzazione del distaccamento risponde alla necessità di ridurre i tempi di intervento nell´area dell´Anglona e della bassa valle del Coghinas, territori che fino a oggi dipendevano dalle sedi limitrofe
25/2Piano Protezione una scelta di responsabilità
25/2Alluvioni, incendi i rischi per Alghero: Piano
23/2Sul carcere di Alghero serve una scelta chiara
21/2Carabinieri a tutto campo: 6 arresti e 9 denunce
18/2Carabinieri: concorso per 898 Marescialli
18/2«41bis, serve una voce unitaria dall´Isola»
16/2 41 bis, risoluzione di maggioranza ad Alghero
16/241-bis, si rispetti una proporzionalità territoriale
15/2Alghero, controlli a tappeto in città
12/2A Sassari il primo Centro antiviolenza per le donne
« indietro archivio sicurezza »
27 febbraio
Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari
28 febbraio
C´è la fase Interregionale per la Pallacanestro Alghero
28 febbraio
«Una governance snella per far crescere il Parco»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)