Gabriella Esposito 11:01
L'opinione di Gabriella Esposito
Piano Protezione una scelta di responsabilità
<i>Piano Protezione una scelta di responsabilità</i>

L’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile rappresenta un passaggio fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Non si tratta di un atto meramente tecnico, ma di un preciso obbligo previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che attribuisce al Sindaco il ruolo di autorità territoriale di protezione civile e impone ai Comuni di dotarsi e aggiornare il Piano di emergenza. Un principio già affermato dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile. Il Comune è il primo presidio istituzionale chiamato a intervenire in caso di alluvioni, incendi, eventi meteo estremi o altre situazioni di emergenza. Attraverso il Piano si definiscono in anticipo responsabilità, procedure operative, aree di attesa e modalità di informazione alla popolazione. Senza una pianificazione aggiornata, non può esserci una gestione efficace delle emergenze. Ritengo che questo aggiornamento assuma un significato ancora più rilevante alla luce dei cambiamenti climatici in atto, che rendono gli eventi estremi sempre più frequenti e intensi. Il Piano deve essere uno strumento dinamico, costantemente aggiornato e conosciuto dalla cittadinanza. Come Partito Democratico esprimiamo voto favorevole alla proposta, riconoscendo il lavoro svolto dagli uffici e dalla struttura comunale, ma riteniamo fondamentale accompagnare l’approvazione con un’adeguata informazione pubblica, esercitazioni periodiche e un coinvolgimento attivo del volontariato e delle scuole. La prevenzione è la forma più alta di tutela della comunità. Investire oggi nella pianificazione significa proteggere domani la sicurezza dei cittadini.

*Gabriella Esposito, Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale
9:23
Alluvioni, incendi i rischi per Alghero: Piano
Via libera unanime dell´Aula. L’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Alghero è composto da tre modelli di intervento e sei carte suddivise in rischio emergenza e pericolo. I rischi principali per il nostro territorio sono quelli di incendi da interfaccia, alluvioni, rischio idrogeologico
23/2/2026
