Alguer.itnotizienuoroSpettacoloTelevisioneLinea Verde riscopre la Barbagia
S.A. 10:04
Linea Verde riscopre la Barbagia
Sabato 07 marzo alle 12.00 il “valore artigiano” di nuorese, Barbagia e Ogliastra in onda su Rai 1. Federico Quaranta e Confartigianato Nuoro-Ogliastra tra imprese artigiane e paesaggi inconsueti
<i>Linea Verde</i> riscopre la Barbagia

NUORO – Rai 1, il prossimo sabato 7 marzo, sarà il palcoscenico televisivo delle piccole imprese artigiane del nuorese, Barbagia e Ogliastra e della storia, dell’ambiente e della cultura del centro Sardegna, in particolare di Nuoro, Oliena, Dorgali e Sarule. Dalle ore 12.00, infatti, sulla Prima Rete di Stato andrà in onda il programma “Linea Verde Start”, condotto dal giornalista Federico Quaranta, storico ideatore della trasmissione radiofonica “Decanter”, realizzato in collaborazione esclusiva con Confartigianato, che racconterà l’eccellenza delle realtà artigiane e dei territori dove queste operano, rendendo tangibile l'anima dell'artigianalità e l'importanza della tradizione e dell'innovazione nel mondo del “saper fare”.

Linea Verde Start, infatti, nasce come progetto di Confartigianato per mostrare la bellezza dei territori regionali unitamente alle realtà produttive del mondo all’Associazione Imprenditoriale, che vivono la tradizione locale e la rielaborano con la capacità delle maestranze artigiane.
La trasmissione si aprirà a Oliena con l’intervista a Franco Corrias, artigiano calzolaio e pellettiere, titolare della “Calzoleria Pelletteria Corrias”, e con la visita a Su Gorroppu, la porta del Supramonte.
Successivamente tappa a Dorgali, per il racconto dell’artigiano dei coltelli, Ivan Pira, e del figlio, l’apprendista Cristian Patrizio Pira, nel laboratorio “Coltelli Gioiello”. Poi la videoricetta dello chef Francesco Nanu, che proporrà il piatto tipico Gherzos con grano arso, ragù di pecora e Fiore Sardo, la musica ancestrale del musicista Gavino Murgia e le immagini della Grotta di Ispinigoli.

La puntata poi continua a Sarule, con l’intervista all’artigiana Graziella Carta e alle maestre tessitrici dello “Studio Pratha”, e prosegue a Nuoro per conoscere i segreti dell’aranzada, prodotto dall’“Antica Fabbrica del Dolce Nuorese” e dall’artigiano pasticcere Giovanni Nicola Pala.
La chiusura della trasmissione è stata affidata alle parole Giuseppe Pireddu, Presidente di Confartigianato Nuoro-Ogliastra, che, intervistato da Federico Quaranta, ha raccontato la forza dell’artigianato nuorese e barbaricino, il legame con il territorio e la voglia di sperimentare delle nuove generazioni.
