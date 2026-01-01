Alguer.it
Cor 11:47
Continuità aerea e minori: disparità inaccettabile
E´ la denuncia pubblica di uno dei tanti residenti in Sardegna che vede ridursi drasticamente le possibilità di usufruire di una vera continuità territoriale da e per l´isola. Un fatto questo che penalizza non solo le imprese, anche e soprattutto le famiglie sarde
Continuità aerea e minori: disparità inaccettabile

ALGHERO - «Sono residente ad Alghero e, come tanti, ho figli che per motivi di lavoro vivono nella Penisola, in provincia di Milano. In occasione delle prossime festività pasquali, due miei nipoti di 12 e 6 anni vorrebbero trascorrere qualche giorno con i nonni in Sardegna. Verificando i costi dei voli, abbiamo riscontrato che per la tratta Milano–Alghero con ITA il prezzo complessivo andata e ritorno per due minori è di circa 600 euro, di cui 320 euro esclusivamente per il servizio di accompagnamento. Valutando l’alternativa Milano–Olbia con compagnia operante nella nuova continuità territoriale, il costo complessivo sale a circa 650 euro, con ben 400 euro destinati al solo accompagnamento. Pur comprendendo che il servizio comporti un impiego di personale e responsabilità specifiche, appare difficilmente giustificabile che il costo dell’accompagnamento superi quello del biglietto aereo, soprattutto per voli di circa 50 minuti. La nuova continuità territoriale rappresenta certamente un passo importante per garantire ai sardi collegamenti più equi con il resto d’Italia. Tuttavia, situazioni come questa rischiano di penalizzare proprio le famiglie, rendendo oneroso anche un semplice ricongiungimento tra nonni e nipoti per pochi giorni all’anno. Credo sia opportuno aprire una riflessione pubblica sull’adeguatezza delle tariffe applicate al servizio di accompagnamento minori, affinché il diritto alla mobilità e alla coesione familiare sia realmente garantito». E' la denuncia pubblica di uno dei tanti residenti in Sardegna che vede ridursi drasticamente le possibilità di usufruire di una vera continuità territoriale da e per l'isola. Un fatto questo che penalizza non solo le imprese, anche e soprattutto le famiglie sarde.
10 marzo
Sulla Sassari-Alghero a 211 km/h
10 marzo
Soft skills per l’oncologia del futuro
10 marzo
Carburanti alle stelle in Sardegna



