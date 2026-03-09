Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaReferendum › Giuseppe Conte all´Università di Sassari
Cor 12:00
Giuseppe Conte all´Università di Sassari
Studentesse e studenti incontrano Giuseppe Conte presso l’Aula Magna del Palazzo Storico dell’Università degli Studi di Sassari per discutere del referendum costituzionale sulla magistratura
Giuseppe Conte all´Università di Sassari

SASSARI - Un momento di confronto tra studenti e istituzioni sarà al centro dell’incontro “Studenti a confronto sul Referendum”, in programma lunedì 16 marzo 2026 alle ore 11 presso l’Aula Magna del Palazzo Storico dell’Università degli Studi di Sassari. L’iniziativa, promossa dall’Associazione ADI Dottorato Sassari, è interamente organizzata dalle studentesse, dagli studenti, dalle dottorande e dai dottorandi dell’Università di Sassari e vedrà la partecipazione di Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto privato e già Presidente del Consiglio dei Ministri, che dialogherà direttamente con gli studenti sui temi oggetto del referendum e sulle implicazioni istituzionali e democratiche dello strumento referendario.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Fausto Piana, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Sassari; Giuseppe Mascia, Sindaco della Città Metropolitana e della Città di Sassari; Alessandra Todde, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Seguirà l’introduzione e la moderazione dell’incontro a cura di Enrico Baroffio, Dottorando in Scienze Giuridiche e Presidente dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) sezione di Sassari.

Il cuore dell’iniziativa sarà il dialogo aperto con la platea: studentesse, studenti, dottorande e dottorandi avranno la possibilità di porre domande direttamente al professor Giuseppe Conte, favorendo un confronto informato e partecipato sui contenuti referendari. L’incontro rappresenta una preziosa occasione di approfondimento e dibattito pubblico all’interno dell’Università, luogo per eccellenza di formazione critica e confronto delle idee. I posti sono limitati ed è prevista registrazione tramite.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/3/2026
Avs sul Referendum: incontro a Sassari
Un incontro pubblico per approfondire i contenuti della riforma costituzionale della giustizia e discutere le ragioni del No in vista del referendum confermativo del 22 e 23 Marzo
2/3Ad Alghero un nuovo Comitato per il
24/2 Riforma: confronto ad Alghero
14/2Ad Alghero Separa la giustizia
11/2Le ragioni del No: dibattito ad Alghero
13/2Referendum: presentazione Comitato Alghero
18/1Giustizia, mobilitazione contro la (non) riforma
8/1Referendum giustizia: il Pd si mobilita
16/12Questa riforma sulla giustizia, no grazie
9/6Referendum, quorum lontano: si vota fino alle 15
11/95 Stelle Alghero contro l´ Autonomia differenziata
« indietro archivio referendum »
10 marzo
Sulla Sassari-Alghero a 211 km/h
10 marzo
Soft skills per l’oncologia del futuro
10 marzo
Carburanti alle stelle in Sardegna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)