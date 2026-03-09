Cor 12:00 Giuseppe Conte all´Università di Sassari Studentesse e studenti incontrano Giuseppe Conte presso l’Aula Magna del Palazzo Storico dell’Università degli Studi di Sassari per discutere del referendum costituzionale sulla magistratura



SASSARI - Un momento di confronto tra studenti e istituzioni sarà al centro dell’incontro “Studenti a confronto sul Referendum”, in programma lunedì 16 marzo 2026 alle ore 11 presso l’Aula Magna del Palazzo Storico dell’Università degli Studi di Sassari. L’iniziativa, promossa dall’Associazione ADI Dottorato Sassari, è interamente organizzata dalle studentesse, dagli studenti, dalle dottorande e dai dottorandi dell’Università di Sassari e vedrà la partecipazione di Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto privato e già Presidente del Consiglio dei Ministri, che dialogherà direttamente con gli studenti sui temi oggetto del referendum e sulle implicazioni istituzionali e democratiche dello strumento referendario.



L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Fausto Piana, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Sassari; Giuseppe Mascia, Sindaco della Città Metropolitana e della Città di Sassari; Alessandra Todde, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Seguirà l’introduzione e la moderazione dell’incontro a cura di Enrico Baroffio, Dottorando in Scienze Giuridiche e Presidente dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) sezione di Sassari.



Il cuore dell’iniziativa sarà il dialogo aperto con la platea: studentesse, studenti, dottorande e dottorandi avranno la possibilità di porre domande direttamente al professor Giuseppe Conte, favorendo un confronto informato e partecipato sui contenuti referendari. L’incontro rappresenta una preziosa occasione di approfondimento e dibattito pubblico all’interno dell’Università, luogo per eccellenza di formazione critica e confronto delle idee. I posti sono limitati ed è prevista registrazione tramite.