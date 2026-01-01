Cor 11:36 Droga, 25enne sassarese in cella Detenzione illegale ai fini di spaccio di oltre 3,5 kg di marijuana, 32 gr. di cocaina e 10 gr. di hashish: L’operazione di polizia giudiziaria trae origine da ordinaria attività istituzionale finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope



SASSARI - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari e i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale di Sassari hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane sassarese di 25 anni per detenzione illegale ai fini di spaccio di oltre 3,5 kg di marijuana, 32 gr. di cocaina e 10 gr. di hashish. L’operazione di polizia giudiziaria trae origine da ordinaria attività istituzionale finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte delle due Forze di Polizia, concentratasi sul monitoraggio dei pacchi spediti tramite corriere espresso.



Da un controllo sommario delle varie spedizioni presenti presso uno dei centri del capoluogo, è emersa la presenza di uno scatolone che da subito destava forti sospetti, stante il forte odore assimilabile a quello prodotto dai cannabinoidi, che ha indotto i militari a svolgere ulteriori accertamenti sul destinatario che risultava essere inesistente. Pertanto, predisposto un dispositivo di osservazione sull’ufficio di spedizioni, allo scopo di individuare il reale destinatario del pacco il quale, al momento della chiusura, si è presentato al banco per il ritiro. A quel punto, i Carabinieri e i Finanzieri sono entrati in azione procedendo a bloccare l’uomo.



Lo scatolone, sottoposto ad ispezione, è risultato contenere un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti. Successivamente, le operazioni di ricerca, svolte anche con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di finanza, sono state estese all’abitazione del trafficante, dove sono state rinvenute ulteriori considerevoli quantità di sostanze stupefacenti, quali marijuana, hashish e cocaina, nonché un’ingente somma di denaro contante in banconote di vario taglio, suddivise in mazzette da 1.000 euro e messe sottovuoto con del cellophane, per un ammontare complessivo di 28.000euro. L’arrestato, al termine delle attività, d’intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sassari, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.