SASSARI – Comunicare una diagnosi oncologica, accompagnare un paziente lungo il percorso di cura, gestire le emozioni e costruire un rapporto di fiducia: sono momenti delicati della pratica clinica che richiedono non solo competenze mediche, ma anche capacità relazionali e comunicative. Nell’oncologia moderna, infatti, la qualità delle cure passa sempre più anche dalla qualità della relazione tra professionisti sanitari e pazienti. Per riflettere su questi temi l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari promuove l’incontro formativo “Comunicare, collaborare, innovare: soft skills per l’oncologia del futuro”, in programma venerdì 13 marzo, dalle ore 15.15 alle ore 18.15, nella sala riunioni del 7° piano dell’ospedale civile Santissima Annunziata.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai professionisti sanitari un momento di confronto e aggiornamento su un tema sempre più centrale nella medicina contemporanea: l’umanizzazione delle cure. In ambito oncologico, infatti, la presa in carico del paziente richiede non solo competenze tecniche e scientifiche, ma anche la capacità di ascoltare, comunicare in modo efficace, gestire momenti di particolare fragilità e costruire un’alleanza terapeutica solida con la persona e con la sua famiglia. In questo contesto, la relazione di cura diventa parte integrante del percorso terapeutico e rappresenta uno degli elementi fondamentali per migliorare l’aderenza alle terapie, la qualità della vita dei pazienti e il benessere degli stessi operatori sanitari. «Oggi l’oncologia è sempre più multidisciplinare e centrata sulla persona. Accanto all’innovazione terapeutica è fondamentale sviluppare competenze relazionali e comunicative che permettano ai professionisti di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura. Saper comunicare una diagnosi, gestire le emozioni, lavorare in équipe e condividere le decisioni cliniche significa contribuire concretamente all’umanizzazione delle cure e alla qualità dell’assistenza», spiega Valeria Sanna, oncologa e psicoterapeuta del reparto di Oncologia dell’Aou di Sassari.



Il programma dell’incontro prevede gli interventi della psico-oncologa Emanuela Giglio che affronterà il tema della comunicazione con il paziente oncologico e della gestione degli aspetti emotivi della malattia, della psicologa e psicoterapeuta Carmen Fraietta che approfondirà il ruolo della comunicazione tra colleghi all’interno dei team sanitari e di Antonio Usai che proporrà una riflessione sul rapporto tra innovazione, competenze professionali e trasformazioni della sanità contemporanea. Responsabili scientifiche dell’iniziativa sono le oncologhe Valeria Sanna, Maria Grazia Alicicco e Silvia Mura del Gruppo Breast dell’Oncologia dell’Aou di Sassari diretta da Alessio Aligi Cogoni. L’evento formativo rappresenta un’occasione di aggiornamento e crescita professionale per gli operatori sanitari impegnati nella cura dei pazienti oncologici. Il corso è accreditato con 3 crediti ECM ed è rivolto a medici di tutte le discipline, infermieri e psicologi, per un massimo di 45 partecipanti. L’incontro è inoltre aperto anche agli uditori fino a esaurimento dei posti disponibili.