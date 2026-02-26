S.A. 10:48 Buoni servizi sanitari: prenotazioni dal 16 marzo La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento ammonta a 10 milioni di euro, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus e da risorse regionali



CAGLIARI - Al via dal 16 marzo i “Buoni Servizi Sanitari”: la Regione Autonoma della Sardegna rafforza il diritto alla salute e sostiene le fasce della popolazione più fragili economicamente con 10 milioni di euro per visite ed esami specialistici. L’assessora del Lavoro annuncia l’avvio dell’iniziativa rivolta ai residenti in Sardegna con prescrizione medica con priorità urgente (U) o breve (B), appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 10 mila euro o titolari di esenzione per reddito.



A partire dal 16 marzo sarà possibile consultare il Catalogo aggiornato delle prestazioni e delle strutture sanitarie che hanno aderito. Una piattaforma che consente una ricerca semplice e immediata dei servizi disponibili sul territorio, permettendo ai cittadini in possesso dei requisiti di rivolgersi direttamente alle strutture accreditate per prenotare le prestazioni senza alcun costo. La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento ammonta a 10 milioni di euro, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus e da risorse regionali, con una ripartizione territoriale su base ASL per garantire un’equa distribuzione delle risorse e una risposta capillare ai bisogni delle comunità locali. Le domande di adesione possono essere presentate attraverso la piattaforma SUS secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, mentre il Catalogo sarà aggiornato periodicamente per ampliare progressivamente la rete dei servizi disponibili.