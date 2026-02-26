S.A. 9:47 Antimicrobico-resistenza: Aou Sassari rafforza rete regionale Antimicrobico-resistenza: l’Aou di Sassari rafforza la rete regionale con il progetto PROCARe Sardinia. Il 13 marzo la presentazione della nuova area intranet dedicata agli operatori sanitari nella sala riunioni dell’ospedale Santissima Annunziata



SASSARI - Rafforzare la rete regionale contro l’antimicrobico-resistenza attraverso strumenti digitali di condivisione e collaborazione tra professionisti della sanità. Giovedì 13 marzo, alle ore 9.30, nella sala riunioni del 7° piano dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari, sarà presentata la nuova area intranet del sito PRO CARe Sardinia, la piattaforma dedicata agli operatori sanitari per la condivisione di protocolli, procedure e buone pratiche nel contrasto all’antimicrobico-resistenza (AMR) e alle infezioni correlate all’assistenza. Apriranno i lavori con i saluti istituzionali Serafinangelo Ponti, direttore generale dell’Aou di Sassari e Gavino Mariotti, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Sassari. All’incontro parteciperanno i referenti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Sardegna coinvolti nel progetto, insieme ai rappresentanti della direzione generale della Sanità della Regione Sardegna.



«Il contrasto all’antimicrobico-resistenza rappresenta oggi una delle sfide più importanti per i sistemi sanitari a livello globale. Per questo la nostra Azienda ha scelto di investire con decisione nella comunicazione scientifica e nella condivisione delle conoscenze tra professionisti - ha dichiarato il direttore generale dell’Aou di Sassari - Il progetto PRO CARe Sardinia e la nuova piattaforma dedicata agli operatori sanitari rappresentano un passo significativo in questa direzione: uno strumento che rafforza la collaborazione tra le strutture sanitarie della Regione, favorisce l’adozione di pratiche assistenziali sempre più appropriate e contribuisce a migliorare la sicurezza delle cure. Essere capofila regionale nel Programma PP10 conferma il ruolo dell’Aou di Sassari come punto di riferimento per l’innovazione organizzativa, la formazione e la promozione della salute».



L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma Predefinito PP10 del Piano regionale della prevenzione, all’interno del quale l’Aou di Sassari è capofila per le attività di comunicazione sull’antimicrobico-resistenza. La scelta dell’Assessorato regionale alla Sanità di includere il progetto PROCARe in questo programma ha consentito di sviluppare, in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari, una piattaforma regionale di informazione e condivisione dedicata ai temi dell’antimicrobico-resistenza, delle infezioni correlate all’assistenza e dell’uso appropriato degli antibiotici: il portale PROCARe Sardinia, accessibile dalla home page dell’Aou di Sassari. Il sito è stato creato basandosi sull’architettura e l’esperienza del sito Vaccinarsinsardegna.org, che ha registrato nel tempo un importante riscontro, diventando durante il periodo pandemico uno strumento di riferimento per la comunicazione vaccinale, ottenendo anche il premio nazionale “PerchéSì” come miglior sito di comunicazione vaccinale e ha contribuito ai premi di eccellenza dell’Università di Sassari nell’ambito delle attività di terza missione. Il portale è accessibile direttamente dalla home page dell’Aou di Sassari.



«Il contrasto all’antimicrobico-resistenza richiede non solo competenze cliniche e organizzative, ma anche strumenti efficaci di comunicazione e condivisione della conoscenza – sottolinea Paolo Castiglia, direttore della direzione medica di presidio dell’Aou di Sassari e referente regionale in campo umano per l’AMR – PROCARe nasce proprio con questo obiettivo: creare una rete tra professionisti e istituzioni capace di rafforzare le azioni di prevenzione, favorire l’uso appropriato degli antibiotici e migliorare la qualità dell’assistenza». ll progetto è coordinato da Paolo Castiglia, responsabile del progetto PROCARe Sardinia, mentre Maria Grazia Deriu, biologa dell’Aou di Sassari, è manager del sito. Antonella Arghittu, ricercatrice di Igiene dell’Università di Sassari, è referente per la comunicazione. Al progetto collabora inoltre un comitato scientifico composto da docenti universitari e dirigenti dell’Aou di Sassari ed una rete di esperti referenti del progetto per ogni ASL e AO della Sardegna.



Il sito PRO CARe è stato presentato ufficialmente lo scorso anno sia in Assessorato regionale alla Sanità sia all’interno dell’Aou di Sassari in occasione della Giornata europea e della Settimana mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici. Negli ultimi mesi la piattaforma è stata ulteriormente arricchita con nuovi contenuti informativi, tra cui una sezione dedicata al rapporto tra vaccini e antimicrobico-resistenza, ampliando così le risorse disponibili sia per i professionisti sia per i cittadini. Durante l’incontro del 13 marzo sarà presentata la nuova area intranet dedicata agli operatori sanitari, concepita come una comunità di pratica. Attraverso questo spazio digitale gli operatori potranno attivare gruppi di lavoro, condividere documenti e protocolli, confrontarsi su procedure e modelli organizzativi, con l’obiettivo di uniformare le azioni di contrasto all’antimicrobico-resistenza e alle infezioni correlate all’assistenza nella Regione Sardegna. La piattaforma sarà accessibile ai professionisti sanitari che hanno partecipato ai percorsi formativi regionali sul rischio infettivo previsti dal PNRR, coinvolgendo potenzialmente oltre 13 mila operatori sanitari della Sardegna. La giornata rappresenterà un momento di confronto operativo e di programmazione delle attività future, con l’obiettivo di consolidare la rete regionale impegnata nella prevenzione delle infezioni e nella promozione di un uso appropriato degli antibiotici.