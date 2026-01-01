Cor 17:16 Living in Porto Torres: presentazione Prosegue il lavoro dell´Amministrazione comunale per l´attuazione del PSL - il Piano di Sviluppo Locale "Porto Torres 2030", lo strumento strategico approvato nel 2025 dalla giunta guidata dal Sindaco Massimo Mulas che delinea il percorso intrapreso per promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio anche nel prossimo futuro



PORTO TORRES - Uno dei cardini fondamentali del PSL è l'avvio del progetto "Living in Porto Torres - Comunità turritana", la Piattaforma ICT web e social di promozione della Città e di servizio per i cittadini, ospiti e turisti. Si tratta di un portale che consentirà di promuovere in maniera integrata le caratteristiche della città, le attività economiche, i servizi, i siti naturalistici e culturali e le opportunità offerte dal territorio. La piattaforma ospiterà contenuti multimediali interattivi per la promozione territoriale, servizi di real estate e una sezione dedicata all’e-commerce di comunità. A ogni operatore economico sarà riservato uno spazio virtuale personalizzato, pensato per la vendita online di beni e servizi e per la promozione delle produzioni tipiche e le eccellenze locali.



Proprio per presentare agli operatori economici commerciali del territorio la piattaforma e le opportunità offerte, l'Amministrazione comunale ha organizzato, per giovedì 12 marzo al Museo del Porto di via A. Bassu, un incontro a cui prenderanno parte gli assessori al Bilancio e Programmazione Alessandro Carta e alle Attività Produttive Claudio Piras e Sandro Murtas, il General Manager del team di Academika che ha elaborato il Psl. Nel corso dell’incontro verrà illustrato il funzionamento della piattaforma e degli spazi dedicati alle attività commerciali, con alcune esemplificazioni dei “negozi virtuali” che potranno essere attivati dagli operatori attivi a Porto Torres e sull'isola dell'Asinara. L'appuntamento, in programma alle 15, rappresenta un momento di confronto e di lavoro dedicato alle attività commerciali e di servizio della città, nonché un'occasione per fare il punto sul lavoro svolto fino ad oggi: dall'avvio della progettazione dei contenuti multimediali alla raccolta documentale, fino l'organizzazione dei database centralizzati in un’unica piattaforma con integrazione social, in grado di rappresentare la vivibilità della città e la vivacità delle relazioni sociali ed economiche della comunità.



«Abbiamo completato il lavoro istruttorio con tutte le organizzazioni del terzo settore che si sono rese disponibili e hanno partecipato attivamente alla costruzione dei filmati e dei contenuti multimediali presenti nelle diverse sezioni della piattaforma - ha sottolineato Claudio Piras - . L’obiettivo della giornata di lavoro è quindi quello di illustrare la prossima fase di popolamento dei contenuti e la costruzione del piano di comunicazione per la sezione marketplace, con cui intendiamo dar vita a un mercato digitale originale alimentato direttamente dalle attività commerciali e di servizio della città». «La creazione della piattaforma digitale accompagnerà il Piano di Sviluppo Locale mettendo in rete servizi, beni ed esperienze del territorio – ha aggiunto il vicesindaco Alessandro Carta –. Questo progetto innovativo dimostra come le nuove tecnologie possano diventare strumenti concreti a beneficio della comunità locale, permettendo alla nostra città di autodeterminare il proprio futuro con indipendenza e visione». La partecipazione all’incontro è aperta agli operatori economici e a tutti gli interessati a conoscere e contribuire allo sviluppo della piattaforma.