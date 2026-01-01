Cor 15:40 Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero Secondo alcune attendibili indiscrezioni questa mattina i carabinieri della compagnia di Alghero avrebbero proceduto al fermo di quattro giovani poco più che 20enni, ritenuti responsabili della scia di rapine commesse nelle scorse settimana in Riviera del Corallo



notizia in aggiornamento ALGHERO - Da settimane gli inquirenti erano sulle loro tracce: Avrebbero tra i 24 e i 26 anni i quattro giovani che sarebbero stati fermati ad Alghero, perchè ritenuti responsabili, in concorso, delle diverse rapine a volto coperto commesse ai danni di numerose attività nella città di Alghero. L'ultima lo scorso 9 febbraio alla Trony di Galboneddu . Sempre lo stesso il cliché: l'irruzione di- noto come "la Casa di Carta" - nell'esercizio commerciale, il tentativo di rapina, poi la fuga apparentemente solitaria. Tra gli esercizi commerciali assaltati anche il tabacchi de La Pergola , la Coop di via Asfodelo, la Conad City nel quartiere di San Michele e la farmacia di via Manzoni.