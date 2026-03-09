Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › «Pasqua alle porte e strade indecenti»
S.A. 11:00
«Pasqua alle porte e strade indecenti»
I Riformatori di Alghero evidenziano ancora una volta la condizione disastrosa in cui versano le strade cittadine, dal centro alla periferia e chiedono a Porta Terra la condivisione di un cronoprogramma
«Pasqua alle porte e strade indecenti»

ALGHERO - «Gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine erano stati annunciati dall’amministrazione comunale lo scorso gennaio. Ricordiamo che nel comunicato ufficiale diffuso da Porta Terra, infatti, si parlava di una prima tranche di lavori da 1,4 milioni di euro su ventidue strade cittadine, con affidamento previsto tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio e con apertura dei cantieri indicata per il mese di marzo. Siamo praticamente arrivati a metà marzo e riteniamo sia legittimo chiedere all’amministrazione, a nome di tutti quegli algheresi che stanno subendo danni alle proprie automobili causati dalle buche nelle strade, a che punto si è. A tal proposito abbiamo qualche domanda da fare alla luce della situazione sempre più critica in alcune zone della città: la gara è stata aggiudicata? I lavori sono stati affidati? A quale impresa? Chi è il RUP? Quando apriranno concretamente i cantieri?»

A chiederlo sono i Riformatori di Alghero che evidenziano la condizione disastrosa in cui versano le strade cittadine, dal centro alla periferia. «Non che una via sia meglio dell’altra, ma tra tutte segnaliamo via Molise e le vie circostanti, in condizioni incommentabili. Le buche sono diventate veri e propri crateri e, quando piove, la strada si allaga creando situazioni di pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. E proprio Via Molise era stata indicata tra le strade interessate dagli interventi nella zona nord della città» si legge nella nota a firma del partito.

E concludono con la richiesta a Porta Terra di un programma sugli interventi e sulle tempistiche in vista del periodo pasquale e dell'apertura della stagione turistica: «Se i lavori dovevano partire a marzo è evidente che la città ha bisogno di sapere quando vedrà i cantieri. Gli annunci non bastano più, servono risposte e soprattutto interventi. La situazione è ancora più grave se si guarda alle prossime settimane. Tra pochi giorni, infatti, entreremo nel periodo di Pasqua e inizieranno ad arrivare i primi flussi turistici della stagione. Non è pensabile che la città si presenti con strade dissestate, buche profonde e tratti completamente degradati. Chiediamo dunque un aggiornamento immediato sul cronoprogramma dei lavori e interventi urgenti nelle situazioni più critiche. La sicurezza stradale e il decoro urbano non possono restare solo nelle dichiarazioni».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/3/2026
Via le auto dallo Scalo Tarantiello
Riordino della viabilità nell’area perimetrale dell’ex distributore Esso di Alghero: senso unico nel tratto del prolungamento di via Catalogna, dissuasori e parcheggi per moto. Sempre più problemi con i parcheggi auto in prossimità del centro urbano
9/3/2026
Arst: modifiche viabilità ad Alghero
Sempre più problematica la circolazione delle autolinee Arst nella città di Alghero. Lavori alla rotatoria Don Minzoni – Azuni – Calaresu: modifiche alla viabilità e alle fermate autobus
5/3A Sassari progetto per la sicurezza stradale
18/2Da oggi la task-force contro buche e crateri
16/2Incuria, ecco Via Sant´Erasmo
9/2Frana sulla strada tra Alghero e Villanova
5/2Ecco le strisce pedonali creative
2/2«Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»
30/1Strade ormai al collasso ad Alghero
29/1Stintino: lavori di sicurezza nella Panoramica
28/1Mareggiata, chiusa la litoranea per Fertilia
28/1Ztl, rinnovo pass ad Alghero
« indietro archivio viabilità »
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
11 marzo
Giornata del Rene: Asl nelle scuole di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)