S.A. 10:21
Nuova Summer: il 17 voli a Barcellona e Katowice
I primi voli a decollare da Alghero saranno il Barcellona Prat e il Katowice il 17 marzo con Ryanair. Nello stesso mese verranno inaugurati i collegamenti con Bratislava, Madrid, Londra Stansted, Varsavia, Budapest, Palermo, Sofia, Bucarest, Belgrado. Calerà il sipario sulle destinazioni dell'estate algherese il 24 ottobre
Nuova <i>Summer</i>: il 17 voli a Barcellona e Katowice

ALGHERO - Il conto alla rovescia è iniziato per la stagione Summer al Riviera del Corallo. I primi voli a decollare da Alghero saranno il Barcellona Prat e il Katowice il 17 marzo con Ryanair. Nello stesso mese verranno inaugurati il 29 Bratislava, Madrid, Londra Stansted, Varsavia; il 21 Budapest e Palermo. Tutti i voli di marzo termineranno ad ottobre: tra il 21 e 24. Ad aprile sarà il debutto dell'Alghero-Amsterdam con Transavia che chiuderà il collegamento il 23 ottobre; l'altra rotta della stessa compagnia sarà Parigi che partirà il 18 giugno e terminerà il il 24 ottobre.

Maggio sarà invece il mese di Cork e Dublino il 2 e Memmingen il 4 con Ryanair; i primi saranno sospesi il 24 e l'ultimo il 22 ottobre. Sempre nello stesso mese volo inaugurale per Lione con Volotea (ultimo il 2 ottobre); il vettore collegherà anche Bordeaux dal 26 giugno al 4 settembre e Parigi Orly dal 26 giugno al 4 settembre; oltre alla riconfermate destinazioni nazionali: Firenze dal 28 giugno al 6 settembre; Torino dal 26 giugno al 18 settembre; Verona dal 30 maggio al 4 ottobre.

A giugno saranno riattivate le rotte Ryanair: il primo con Francoforte (ultimo il 28/09) e Tirana (ultimo il 23/10), il 2 con Pescara (ultimo il 24/10), Bari (ultimo il 29/09) e Venezia (fino al 30/09), il 5 con Catania (fino al 27/09). Wizzair volerà invece su Tirana dal 24 giugno al 2 settembre, Sofia dal 31 marzo al 24 ottobre, Skopje dal 18 luglio al 12 settembre, Varsavia dal 2 aprile al 24 ottobre, Bucarest e Belgrado (la capitale serba da giugno ad ottobre opera anche con Air Serbia) dal 30 marzo al 23 ottobre, Budapest dal 30 marzo al 24 ottobre.
