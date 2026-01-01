S.A. 16:32 Il Gruppo Folk Sant Miquel alla Settimana Santa L´associazione parteciperà per il secondo anno consecutivo, con l´obiettivo di promuovere, valorizzare e ridare vita alla tradizione e la cultura algherese



ALGHERO - L'Associazione Culturale "Centro Cultura Algherese Gruppo Folk Sant Miquel" annuncia la sua partecipazione ai riti della Setmana Santa, per il secondo anno consecutivo, con l'obiettivo di promuovere, valorizzare e ridare vita alla tradizione e la cultura algherese. In occasione del Venerdì Santo, l'Associazione sarà presente per recitare il rosario in lingua algherese nei pressi de "Lo Bressol" (disponibile alla sede dell'Omnium). Alle ore 20, si snoderà la processione del discendimento che partirà dalla Chiesa della Misericordia e si concluderà nella Cattedrale di Santa Maria, ove alle ore 20:30 si terrà lo desclavament.



Successivamente, alle ore 21:30, uscirà dalla Cattedrale di Santa Maria la processione del Cristo morto, che si concluderà presso la Chiesa della Misericordia. Tutti i fedeli sono invitati a vestirsi completamente di nero, in segno di profondo rispetto per la solennità dell'evento. Le donne sono particolarmente invitate a indossare un velo nero o uno scialle che tenga coperto il capo, in segno di umiltà, modestia e devozione, come richiesto annualmente dalla Confraternita della Misericordia.



L'Associazione Culturale "Centro Cultura Algherese Gruppo Folk Sant Miquel" sarà presente con l'abito popolare algherese. La giornata di Pasqua si aprirà alle ore 9:00 con la Processione della Madonna, che partirà dalla Chiesa di San Francesco e sarà accompagnata dalle donne in abito. Alle ore 9:30, gli uomini in abito accompagneranno la Processione di Gesù Risorto, partendo dalla Chiesa della Misericordia. Alle ore 9:45, si terrà l'incontro di Gesù Risorto con la Madonna presso i Bastioni C. Colombo, angolo Via C. Alberto. La processione congiunta proseguirà alle ore 9:50, diretta alla Cattedrale di Santa Maria, con gli uomini davanti a Gesù Risorto e le donne davanti alla Madonna. Alle ore 10:30, si terrà la Messa Solenne nella Cattedrale di Santa Maria, presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. La giornata si concluderà alle ore 12:00 con il rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia.