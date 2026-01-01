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Cor 11:52
Olio Capitale, Sardegna a Trieste
Un’importante vetrina per il comparto olivicolo regionale, che negli ultimi anni sta investendo sempre di più su qualità, innovazione e valorizzazione territoriale
Olio Capitale, Sardegna a Trieste

CAGLIARI - La Regione Sardegna partecipa alla 18ª edizione di Olio Capitale, il salone internazionale degli oli extravergini tipici e di qualità in programma a Trieste dal 13 al 15 marzo, con una collettiva di 13 produttori regionali e la presenza del Consorzio di tutela dell’Olio extra vergine di oliva Dop Sardegna. L’iniziativa rientra nella strategia della Giunta regionale di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari dell’Isola nei principali appuntamenti fieristici nazionali e internazionali.

La partecipazione della Sardegna è organizzata dall’Agenzia Laore e prevede uno spazio espositivo dedicato, nel quale le aziende sarde presenti potranno incontrare operatori del settore, buyer e pubblico specializzato, oltre a momenti di approfondimento dedicati all’olivicoltura, ai modelli produttivi e alle nuove opportunità di sviluppo legate all’oleoturismo.

La partecipazione a Olio Capitale rappresenta un’importante vetrina per il comparto olivicolo regionale, che negli ultimi anni sta investendo sempre di più su qualità, innovazione e valorizzazione territoriale, rafforzando il legame tra produzione agricola e promozione del patrimonio agroalimentare della Sardegna.
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