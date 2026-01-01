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Cor 12:30
Il nord Sardegna punta su Varsavia
Il tempo stringe per le eccellenze agroalimentari del territorio che intendono conquistare l’Est Europa: mancano infatti pochi giorni alla scadenza del 22 aprile, termine ultimo per le aziende interessate a inviare la propria adesione e assicurarsi uno dei soli dieci posti disponibili per la missione "BUY ITALY F&B – The Italian Taste B2B Meeting"
Il nord Sardegna punta su Varsavia

SASSARI - Il tempo stringe per le eccellenze agroalimentari del territorio che intendono conquistare l’Est Europa: mancano infatti pochi giorni alla scadenza del 22 aprile, termine ultimo per le aziende interessate a inviare la propria adesione e assicurarsi uno dei soli dieci posti disponibili per la missione "BUY ITALY F&B – The Italian Taste B2B Meeting", in programma a Varsavia nel prossimo mese di novembre.

In vista di questo appuntamento strategico, Promocamera ha già predisposto la macchina organizzativa che accompagnerà i produttori in ogni fase preparatoria: prima della partenza, la struttura tecnica si occuperà infatti del ritiro delle campionature direttamente presso la sede di Sassari, gestendo l’intera logistica di spedizione e ricezione in Polonia, così da permettere alle imprese di concentrarsi esclusivamente sulla qualità della propria offerta e sulla costruzione di relazioni commerciali solide. Questo supporto operativo è fondamentale per approcciare un mercato polacco che ha registrato una crescita record del 10,6% nel 2024 e dove l’Italia detiene una leadership indiscussa in settori come vino e pasta, con una domanda in costante ascesa alimentata dai canali della grande distribuzione e da oltre 3.100 ristoranti italiani.

Si tratta di una missione importante, come sottolinea Maria Amelia Lai, presidente di Promocamera: "Il nostro obiettivo è trasformare il valore delle nostre eccellenze locali in opportunità concrete di business internazionale; la Polonia rappresenta oggi un mercato maturo e dinamico, capace di apprezzare la storia e la qualità che i produttori sardi portano in ogni loro creazione". Proprio per questo, la missione economica non si limiterà a semplici incontri d'affari, ma prevederà una fase di preparazione e di azione sul campo che include sessioni B2B Walk-Around con buyer selezionati, showcooking e masterclass dedicate alla valorizzazione del territorio sardo, oltre a un'intensa giornata di Educational Tour presso i principali distributori locali.
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