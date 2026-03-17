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Cor 9:27
4 Corsie, sopralluogo a Rudas
Proseguono spediti (a differenza di quelli della circonvallazione urbana di Alghero) i lavori per il completamento dell´ultimo lotto della Sassari-Alghero: domani un sopralluogo alla presenza del presidente della ottava commissione della Camera, Mauro Rotelli
4 <i>Corsie</i>, sopralluogo a Rudas

ALGHERO - Venerdì 20 marzo in programma un sopralluogo dell’assessore dei Lavori pubblici e commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria, Antonio Piu, accompagnato dal presidente della ottava commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, nel cantiere di completamento della Sassari-Alghero-aeroporto di Fertilia, sulla S.S. 291 “della Nurra”. Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori che riguardano gli interventi di costruzione del 1° lotto da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento Sassari-Alghero) e del 4° lotto tra il bivio di Olmedo e l’aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l’aeroporto).
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