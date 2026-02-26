Cor 9:10 Sedini: la Asl attiva l’Ascot Modifiche per Martis e Bulzi. Un intervento necessario per garantire la continuità assistenziale nel periodo di assenza del dottor Serra: il servizio verrà attivato dalla giornata di martedì 24 marzo e potranno accedere all’ambulatorio i pazienti in carico al dottor Serra



SASSARI – In seguito all’assenza improvvisa del dottor Salvator Serra, la Asl di Sassari attiva nel comune di Sedini l’Ambulatorio straordinario di continuità territoriale. Un intervento necessario per garantire la continuità assistenziale nel periodo di assenza del dottor Serra: il servizio verrà attivato dalla giornata di martedì 24 marzo e potranno accedere all’ambulatorio i pazienti in carico al dottor Serra.



Sede ambulatorio: Via Nazionale angolo Via Ambulatorio (Guardia Medica) –Sedini (SS)

Orari: Lunedì e venerdì, dalle ore 15.30 alle 19.30; mercoledì, dalle ore 09.00 alle 11.00

Tel.: 079588846. In via eccezionale, solo per questa settimana, l’ambulatorio di Sedini sarà attivo martedì 24 marzo, dalle ore 15.00 alle 19.00 e venerdì 27 marzo, dalle ore 15.30 alle 19.30.



L’apertura del nuovo Ascot comporterà, solo per questa settimana, alcune modifiche dell’attività degli Ascot di: Martis: il turno originariamente previsto per martedì 24 marzo, sarà svolto mercoledì 25 marzo, dalle ore 09.00 alle 11.00; Bulzi: il turno originariamente previsto per martedì 24 marzo, sarà svolto venerdì 27 marzo, dalle ore 15.00 alle 17.00.