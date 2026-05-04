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S.A. 17:53
Tsrm in senologia: convegno ad Alghero
Qualità dell’immagine e centralità del Tsrm in senologia: è questo il titolo del corso di alta formazione organizzato dalla Asl di Sassari e in programma ad Alghero il prossimo 8 maggio
Tsrm in senologia: convegno ad Alghero

ALGHERO – “Mammografia tra tecnica e responsabilità: qualità dell’immagine e centralità del Tsrm in senologia”: è questo il titolo del corso di alta formazione organizzato dalla Asl di Sassari e
in programma ad Alghero il prossimo 8 maggio. «L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un significativo incremento delle competenze tecniche e professionali nell’ambito della diagnostica per immagini senologica, settore in continua evoluzione e strategico per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie mammarie. Il corso è stato strutturato per offrire ai partecipanti non
solo un aggiornamento teorico, ma anche strumenti pratici utili alla comprensione e all’applicazione delle più recenti innovazioni tecnologiche, anche nell’ottica dell’importante ammodernamento
tecnologico che ha interessato la Radiologia dell’ospedale Civile di Alghero. Avere a disposizione strumenti diagnostici di questo livello nella nostra città consente di ridurre sensibilmente i tempi di risposta e di garantire un’offerta sanitaria pienamente allineata ai più elevati standard nazionali, evitando al contempo la necessità di spostamenti verso altri centri», spiega Flavio Nicola Cadeddu, direttore della SC Diagnostica per Immagini di Alghero e responsabile scientifico dell’evento.
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