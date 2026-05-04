S.A. 17:20 Screening gratuiti in Piazzale Segni Le visite, prenotate nelle scorse settimane in seguito all’avvio della campagna di informazione portata avanti dalla Misericordia, prenderanno il via domani secondo un programma articolato e realizzato per evitare lunghe attese



SASSARI - Misericordia e Asl Sassari insieme per tre giorni di screening e prevenzione: è in programma dal 7 al 9 maggio la quarta edizione di “In campo per la nostra salute”, l’iniziativa organizzata dalla Misericordia di Sassari con la partecipazione della Asl di Sassari. Cardiologi, Dermatologi, Diabetologi, Oculisti, Pneumologi, insieme al Centro Screening e all’Igiene Pubblica: sono gli specialisti che presidieranno gli ambulatori del Posto di assistenza socio sanitaria

(Pass), che da giovedì verrà allestito nel Piazzale Antonio Segni di Sassari.



Le visite, prenotate nelle scorse settimane in seguito all’avvio della campagna di informazione portata avanti dalla Misericordia, prenderanno il via domani secondo un programma articolato e realizzato per evitare lunghe attese: la città ha risposto con grande interesse con la prenotazione di tutti gli screening in programma. Saranno in campo medici specialisti che effettueranno gli screening di Dermatologia per la prevenzione del melanoma, di Pneumologia con la visita pneumologica e Oculistica per la prevenzione del Glaucoma, cataratte e maculopatia. La Asl di Sassari interverrà con gli specialisti del Distretto socio sanitario di Sassari che garantiranno gli screening di Cardiologia e Diabetologia.



Nel piazzale Segni saranno presenti anche i professionisti del Servizio di Prevenzione e Promozione della Salute della Asl Sassari che effettueranno interventi di sensibilizzazione e informazione sui fattori di rischio per le Malattie Croniche non Trasmissibili (MCNT), informazioni sugli screening oncologici, con la possibilità di fissare gli appuntamenti per aderire allo screening del tumore della mammella e del colon retto, ricevendo inoltre i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il personale del Servizio di Igiene e sanità Pubblica della Asl di Sassari offrirà alla popolazione informazioni sui vaccini, dando la possibilità anche di controllare il proprio stato vaccinale e

programmare la vaccinazione.