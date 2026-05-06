S.A. 17:20 Giornata a Porto Ferro per il neurosviluppo La giornata prevede attività ludico-educative pensate per stimolare le competenze relazionali e comunicative: dal surf ai giochi in spiaggia, fino ai laboratori di riciclo creativo, tutte supervisionate da personale qualificato. Appuntamento domenica 10 maggio



SASSARI – Una mattinata all’aria aperta per promuovere la consapevolezza sui disturbi del neurosviluppo e valorizzare la ricchezza delle neurodiversità. Domenica 10 maggio 2026, dalle ore 10.30 alle 13.30, la spiaggia di Porto Ferro ospiterà l’Open Day – Outdoor organizzato dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in occasione della 5ª Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, promossa dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e in programma nel giorno della Festa della mamma, si propone come un momento di incontro, condivisione e sensibilizzazione, in un contesto naturale e inclusivo. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura attenta alle neurodiversità, favorendo l’integrazione e lo sviluppo delle abilità sociali nei bambini.



La giornata prevede attività ludico-educative pensate per stimolare le competenze relazionali e comunicative: dal surf ai giochi in spiaggia, fino ai laboratori di riciclo creativo, tutte supervisionate da personale qualificato. Fondamentale la collaborazione con la Bonga Surf School, già partner dell’Aou di Sassari insieme agli Orti di San Pietro nel progetto “Social Skills per l’Autismo”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna. L’ingresso all’Open Day è libero. Sarà inoltre attivo un info-point dedicato alla sensibilizzazione su tutti i principali disturbi del neurosviluppo, tra cui ADHD, disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbi del linguaggio, dell’apprendimento e del movimento.



«Portare le attività riabilitative e di socializzazione fuori dai contesti tradizionali – dichiara Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria infantile – significa offrire ai bambini opportunità autentiche di crescita, in ambienti stimolanti e inclusivi. Il mare e la spiaggia diventano così luoghi terapeutici, capaci di favorire relazione, autonomia e benessere». Sulla stessa linea Alessandra Carta, neuropsichiatra infantile: «Questa giornata rappresenta un’occasione preziosa per promuovere una visione positiva delle neurodiversità. Attraverso il gioco e la condivisione, possiamo sostenere lo sviluppo delle abilità sociali e rafforzare il senso di appartenenza dei bambini e delle loro famiglie».



A sottolineare il valore istituzionale dell’iniziativa è Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari: «Eventi come questo testimoniano l’impegno dell’Azienda nel promuovere percorsi di cura sempre più aperti al territorio e centrati sulla persona. La sensibilizzazione sui disturbi del neurosviluppo è fondamentale per costruire comunità più inclusive e consapevoli». A completare il programma delle iniziative, è la Giornata promossa da SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) che per lunedì 11 maggio 2026, dalle ore 16.15 alle 19.30, organizza un il Webinar aperto a tutti, anch’esso dedicato ai temi del neurosviluppo. Un doppio appuntamento, tra natura e approfondimento scientifico, per mettere al centro i bambini, le famiglie e una cultura dell’inclusione sempre più diffusa.