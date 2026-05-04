Cor 15:58 Paralisi cerebrale infantile: alta formazione E’ in programma la prossima settimana una quattro giorni di alta formazione organizzata dalla Asl di Sassari dal titolo “Dalla diagnosi all’intervento precoce della Paralisi celebrale infantile”



SASSARI – E’ in programma la prossima settimana una quattro giorni di alta formazione organizzata dalla Asl di Sassari dal titolo “Dalla diagnosi all’intervento precoce della Paralisi celebrale infantile”. Tra i relatori docenti di fama internazionale, come il professor Andrea Guzzetta, responsabile del Dipartimento di Neuroscienze dell’Età Evolutiva della Stella Maris del Calambrone e professore ordinario di Neuropsichiatria infantile dell’Università di Pisa, di recente insignito del prestigioso Premio per la ricerca della Fondazione Elsass 2025, noto come “il Premio Nobel per la Paralisi Cerebrale”.



Il corso di alta formazione, in programma dal 6 al 9 maggio, organizzato dalla Sc di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl n. 1, nasce dalla necessità di “rafforzare le competenze cliniche nella diagnosi precoce e nella presa in carico dei bambini con paralisi celebrale, una condizione neurologica complessa che interessa circa 1-3 bambini ogni 1000 nati vivi. Si tratta di un gruppo eterogeneo di disturbi causati da una lesione non progressiva del cervello in via di sviluppo, che può determinare alterazioni del movimento, della postura e, frequentemente, anche difficoltà cognitive, visive, sensoriali e comunicative”, spiega Salvatorica Manca, direttrice della Sc Neuropsichiatria Infantile della Asl di Sassari.