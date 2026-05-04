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S.A. 15:00
Ad Alghero reparti a rischio: tutte le richieste per l´estate
Stamane a Porta Terra un incontro istituzionale dedicato al tema della sanità cittadina: le criticità dei reparti nei due ospedali e la realizzazione dei progetti strategici per il territorio
Ad Alghero reparti a rischio: tutte le richieste per l´estate

ALGHERO - Questa mattina si è svolto a Porta Terra un incontro istituzionale dedicato al tema della sanità, alla presenza del Direttore Generale della ASL Antonio Spano, del Sindaco Raimondo Cacciotto, del presidente della commissione consiliare alla sanità Christian Mulas del Direttore Sanitario Vito La Spina, della dottoressa Gianfranca Nieddu, della dottoressa Anna Rosa Negri, del geometra Luciano Secchi, dell’Assessore Maria Grazia Salaris e del Consigliere comunale Alberto Bamonti. La riunione è stata aperta e coordinata dal primo cittadino che ha aperto i lavori e la discussione dei progetti strategici per il territorio, tra cui la realizzazione del centro diurno in via Tarragona e il progetto pilota relativo alla struttura di via Manzoni, attualmente sede della diabetologia, che prevede la costruzione di un edificio su tre piani destinato a diversi servizi sanitari, inclusa la stessa diabetologia. Il sindaco ha richiesto precise garanzie sui tempi e sulla realizzazione di tali interventi, ricevendo rassicurazioni dal Direttore Generale della ASL.

Il consigliere Alberto Bamonti ha posto l’attenzione su una criticità rilevante: il mancato accesso ai dati clinici dei pazienti durante la prima visita (farmaci, referti), che comporta ritardi diagnostici e la riprogrammazione delle prestazioni, contribuendo alla saturazione delle agende CUP. In tal senso è stata avanzata la proposta di un progetto pilota nel Comune di Alghero, in collaborazione con la ASL di Sassari, per promuovere l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al momento del rinnovo della carta d’identità. L’intervento del Presidente della Commissione Consiliare alla Sanità, Christian Mulas, ha invece posto al centro del dibattito le gravi criticità che interessano i due nosocomi cittadini, l’Ospedale Marino e l’Ospedale Civile.

In particolare, il presidente Mulas ha evidenziato: la carenza di medici fisiatri e di presidi sanitari fondamentali per la riabilitazione, come girelli, ecografi e standing; la necessità di potenziare il pronto soccorso in vista dell’imminente stagione estiva e del conseguente aumento dei flussi turistici;
il rafforzamento dei servizi di cardiologia e delle sale operatorie dell’Ospedale Marino; la grave carenza di ostetrici, infermieri e operatori socio-sanitari nel reparto di Ostetricia; la necessità di chiarimenti sullo stato di avanzamento del protocollo STEN e STAM, fondamentali per l’emergenza neonatale, soprattutto in un periodo di maggiore affluenza; il potenziamento del reparto di Pediatria, con il passaggio da un servizio h12 a un servizio h24.

Il Direttore Generale della ASL ha fornito rassicurazioni sia al Presidente Mulas che al Sindaco, garantendo interventi sul fronte del personale, del reperimento dei presidi sanitari e sull’attuazione del protocollo STEN e STAM. L’incontro si è concluso con la proposta, avanzata dal Presidente della Commissione Consiliare alla Sanità, di convocare una nuova riunione della Commissione già nella prossima settimana, al fine di approfondire e monitorare tutte le richieste emerse. «È fondamentale intervenire con tempestività dichiara il Presidente Christian Mulas per garantire servizi sanitari adeguati ai cittadini e ai numerosi turisti che interesseranno il nostro territorio nei prossimi mesi. Continueremo a vigilare affinché gli impegni assunti vengano rispettati» conclude la nota il presidente della Commissione Consiliare alla Sanità.
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