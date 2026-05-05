S.A. 16:14 Ad Alghero torna Paintherapy 2026 Esperti nazionali a confronto sulla terapia del dolore tra innovazione farmacologica, intelligenza artificiale e cure integrate



ALGHERO – Torna ad Alghero uno degli appuntamenti scientifici dedicati alla terapia del dolore più attesi del panorama regionale. Si svolgerà infatti il prossimo 9 maggio, all’Hotel Catalunya, il congresso “Paintherapy 2026”, evento formativo promosso con il patrocinio dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, della Asl Sassari e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari. Il congresso, giunto alla sua 12^ edizione, che negli anni ha consolidato Alghero come punto di riferimento regionale per l’approfondimento scientifico sulla terapia antalgica, vedrà la partecipazione di relatori di livello nazionale provenienti da importanti centri clinici e universitari italiani.



Responsabile scientifico dell’evento è Rosario Chianese, responsabile della Struttura Semplice di Medicina del dolore e cure palliative dell’Aou di Sassari. L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione di confronto multidisciplinare sui più recenti approcci terapeutici nella gestione del dolore cronico, affrontando temi che spaziano dall’impiego degli oppiacei all’utilizzo dei farmaci adiuvanti, dalla cannabis medica all’ozonoterapia, fino alle nuove prospettive offerte dall’intelligenza artificiale e dalle tecniche di neurostimolazione spinale. Il programma scientifico prevede la partecipazione di autorevoli specialisti del panorama nazionale, tra cui il professor Sabatino Maione, il professor Arturo Cuomo, il professor Consalvo Mattia, il professor Diego Fornasari, il professor Cesare Bonezzi, consulente per il Ministero salute sulla terapia del dolore e numerosi altri esperti provenienti da istituti di eccellenza italiani.



Tra gli argomenti al centro delle sessioni scientifiche: il ruolo dell’endocannabinoidioma nella fisiopatologia del dolore cronico, l’impatto del dolore sulla qualità della vita, la classificazione ICD-11, la gestione della fibromialgia e le più moderne tecniche invasive per il controllo del dolore. Particolare attenzione sarà dedicata all’approccio integrato e multidisciplinare alla terapia del dolore, con il coinvolgimento di medici specialisti, farmacisti, psicologi, infermieri, fisioterapisti e professionisti delle cure palliative. «La terapia del dolore – sottolinea Rosario Chianese, responsabile scientifico del convegno – rappresenta oggi un ambito sempre più strategico della medicina moderna, non solo per il controllo del sintomo ma anche per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Eventi scientifici come Paintherapy consentono di condividere esperienze, aggiornamenti e nuove prospettive terapeutiche, favorendo un approccio realmente multidisciplinare e centrato sulla persona». La terapia del dolore e le cure palliative rappresentano un ambito fondamentale dell’assistenza sanitaria moderna, perché significano presa in carico globale del paziente, attenzione alla dignità della persona e umanizzazione delle cure.