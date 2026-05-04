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Cor 18:48
Nuove dotazioni per la Terapia intensiva
Nuove dotazioni per la Terapia intensiva diretta da Pierpaolo Terragni: donati zaini per le emergenze e il trasporto dei piccoli pazienti. Il service del Rotaract Sassari a sostegno dell’Aou di Sassari: strumenti fondamentali per garantire continuità assistenziale anche fuori dalla rianimazione
Nuove dotazioni per la Terapia intensiva

SASSARI – Due zaini attrezzati per la gestione delle emergenze pediatriche e il trasporto dei piccoli pazienti: è la donazione effettuata alcuni giorni fa dal Rotaract Sassari a favore della Terapia intensiva generale e post operatoria dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, frutto di un torneo di bowling di beneficenza organizzato lo scorso mese di febbraio. L’iniziativa nasce dall’ascolto diretto dei bisogni del reparto, emersi grazie al confronto con l’anestesista Stefania Santoni, e si è trasformata in un progetto concreto a supporto dell’attività clinica, in particolare nell’ambito della gestione dei pazienti pediatrici critici. Gli zaini donati rappresentano strumenti fondamentali per garantire la continuità assistenziale durante i trasferimenti extraregione e negli interventi in emergenza intraospedaliera. Al loro interno è contenuto tutto il materiale necessario per la gestione dei pazienti critici – farmaci, presidi, dispositivi – organizzato in modo standardizzato e immediatamente disponibile.

Queste dotazioni risultano particolarmente importanti per l’attività della rianimazione pediatrica, che si occupa della stabilizzazione dei piccoli pazienti e, quando necessario, del loro trasferimento verso centri di riferimento nazionali come Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Istituto Giannina Gaslini.
Il progetto si inserisce in un percorso di crescita organizzativa del reparto, che ha recentemente strutturato e accreditato un’area dedicata alla stabilizzazione pediatrica, con protocolli operativi definiti e personale dedicato. «Questi zaini rappresentano un passo avanti fondamentale nella gestione delle emergenze pediatriche – ha dichiarato Pierpaolo Terragni, direttore della Terapia intensiva generale e post operatoria – perché ci consentono di avere sempre con noi, in modo organizzato, tutto ciò che serve per assistere un paziente critico. La rianimazione non si ferma al letto: deve continuare durante il trasporto, in ambulanza, in elicottero o anche negli spostamenti interni all’ospedale. Disporre di kit pronti e dedicati significa intervenire con maggiore tempestività, sicurezza ed efficacia».

«Questa donazione nasce da un’esperienza condivisa e dall’ascolto delle esigenze del reparto – sottolinea Matteo Mammolenti, presidente del Rotaract Sassari –. Il nostro obiettivo è contribuire concretamente a migliorare i servizi per la comunità. Grazie alla partecipazione al torneo di beneficenza siamo riusciti ad andare oltre le aspettative iniziali, acquistando due zaini invece di uno. È un risultato che dimostra quanto la collaborazione tra associazioni e sanità pubblica possa generare valore reale». Gli zaini sono infatti progettati per essere sempre pronti all’uso, con dotazioni verificate attraverso checklist periodiche dal personale infermieristico, in linea con i più moderni standard organizzativi e assistenziali. L’iniziativa conferma il valore della sinergia tra ospedale e territorio, in cui il contributo delle associazioni e del volontariato rappresenta un elemento importante per integrare e potenziare le dotazioni sanitarie, migliorando la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti. All'iniziativa era presente anche Paolo Castiglia, direttore della Direzione medica di presidio dell'Aou di Sassari.
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