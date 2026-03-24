S.A. 13:17 Iniziati i lavori al Parco Manno Apre il cantiere per il restyling, lavori per 190 mila euro. Per consentire l´esecuzione delle opere il parco resterà chiuso



ALGHERO - Iniziato stamattina l'accantieramento per l'esecuzione dell'appalto di riqualificazione del Parco Manno. I giardini pubblici sono al centro di un progetto di manutenzione straordinaria che prevede il rifacimento della pavimentazione con abbattimento delle barriere architettoniche, implementazione giochi inclusivi, realizzazione area fitness riabilitativa e messa a dimora di nuove specie alberate. «Gli interventi programmati confermano l’indirizzo dell’amministrazione per rendere sempre più inclusivo il Parco Manno - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - e non solo. Sul verde urbano della città è in corso un’ importante serie di investimenti che nel corso del 2026 vedranno la luce con notevoli cambiamenti e risultati positivi per il decoro».



L’investimento è di 190 mila euro, per lavori la cui ultimazione è stimata in giorni 90 giorni. Nei tre mesi di lavoro, nel corso dei quali il giardino pubblico resterà chiuso al pubblico, l’impresa esecutrice dovrà rinnovare la pavimentazione con cemento architettonico dei principali percorsi pedonali e riqualificare le aree ludiche mediante l’inserimento di nuove attrezzature sia ludiche che per lo sport, nonché mettere a dimora essenze per il miglioramento della biodiversità, con l’inserimento di specie autoctone in sostituzione di quelle alloctone.



Si realizzerà inoltre un percorso fitness rivolto alla riabilitazione di soggetti con difficoltà motoria e verrà implementata l’area giochi esistente attraverso l’installazione di giochi inclusivi. Per l’intervento, l’Amministrazione Comunale è beneficiaria di un contributo per la “gestione e manutenzione dei parchi urbani” di alla Legge di stabilità 2023, il cui importo complessivo del contributo ammonta a 140 mila euro completamente finanziato dalla Regione Sardegna e integrato da un contributo di cofinanziamento da parte dell’Ente pari a 50 mila euro, per un totale di 190 mila euro.