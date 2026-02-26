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S.A. 16:05
Asl cerca ottici per la fornitura di occhiali da vista
In questi giorni e’ stata pubblicata una manifestazione di interesse, rivolta agli operatori economici per la fornitura di occhiali da vista, destinati ai cittadini più vulnerabili e socialmente svantaggiate, più esposti a fattori di rischio e con un accesso più difficoltoso ai servizi socio-sanitari
Asl cerca ottici per la fornitura di occhiali da vista

SASSARI - La Asl di Sassari, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute, previsto nell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, cerca degli ottici nel Nord ovest Sardegna per la fornitura di dispositivi oculistici. In questi giorni e’ stata pubblicata una manifestazione di interesse, rivolta agli operatori economici per la fornitura di occhiali da vista, destinati ai cittadini più vulnerabili e socialmente svantaggiate, più esposti a fattori di rischio e con un accesso più difficoltoso ai servizi socio-sanitari.

L’attenzione del PNES è puntata in modo particolare sull’area del contrasto della povertà sanitaria: per raggiungere questo obiettivo la Asl n.1 di Sassari ha sviluppato una serie di attività che mirano a concretizzare iniziative capaci di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, con progetti di sanità pubblica di prossimità, dell’inclusione attiva, dell’integrazione sociosanitaria e di comunità. Visite oculistiche e la consegna di occhiali da vista rientrano all’interno di questi progetti. Gli operatori economici che fossero interessati a partecipare alla manifestazione di interesse avranno tempo sino al 15 aprile 2026 per manifestare il proprio interesse.
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