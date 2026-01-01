Cor 18:17 Roberto Ferrara (M5s) nel Consorzio Industriale Una nomina che ha anche un chiaro significato politico. Alghero rafforza la propria presenza nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari



ALGHERO - Con la nomina di Roberto Ferrara nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, Alghero rafforza la propria presenza in uno degli enti strategici per lo sviluppo economico del territorio. La città può oggi contare su due rappresentanti, insieme al Sindaco, rafforzando così la propria capacità di incidere nelle scelte che riguardano infrastrutture, sistema produttivo e politiche industriali del nord Sardegna.



Una nomina che ha anche un chiaro significato politico e si inserisce in un percorso che vede il Movimento 5 Stelle sempre più presente nei luoghi in cui si assumono decisioni concrete per il futuro dei territori.



«Questa nomina ha un valore concreto per Alghero, che oggi, insieme al Sindaco, può contare su due rappresentanti nel Consorzio Industriale: una condizione che ci permette di portare con più forza le esigenze della nostra comunità. Per quanto ci riguarda, essere presenti in questi spazi non è una questione formale, ma una responsabilità: significa lavorare con serietà, con competenza e con un’idea chiara di sviluppo. È anche il segno di un percorso politico che punta a costruire presenza e credibilità nei luoghi in cui si decide, per incidere davvero».