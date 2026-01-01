S.A. 8:31 L´ex Presidente della Catalunya Torra a Porta Terra Il primo cittadino, insieme al presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, si è intrattenuto con Torra, accompagnato dal direttore della delegazione di Alghero della Generalitat, Gustau Navarro



ALGHERO - Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha ricevuto a Porta Terra l'ex Presidente della Generalitat de Catalunya Joaquim Torra, per alcuni giorni ad Alghero ospite delle Associazioni culturali che stanno organizzando gli eventi di Sant Joan de la Porta Llatina. Il primo cittadino, insieme al presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, si è intrattenuto con Torra, accompagnato dal direttore della delegazione di Alghero della Generalitat, Gustau Navarro, per uno scambio di saluti e per discutere insieme di alcune ipotesi di sviluppo di iniziative comuni legate alla promozione della lingua. Joaquim (Quim) Torra è impegnato con l'evolversi dell'istanza di riconoscimento del Catalano all'Unione Europea, istanza avanzata proprio dalla parte politica di appartenenza (Junts per Catalunya) al Governo spagnolo. Joaquim Torra è stato presidente della Catalogna dal maggio 2018, successore di Carles Puigdemont, fino al 2020, quando fu inabilitato per disobbedienza, venendo quindi destituito, e sostituito dal vicepresidente Pere Aragonés. Torra venne infatti condannato dal Tribunale Superiore di Giustizia per essersi rifiutato di ritirare un cartello a favore dei leader indipendentisti in carcere dal balcone del Palau della Generalitat di Barcellona, nel dicembre del 2019.