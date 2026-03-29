Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAeroporto › «Ad Alghero voli introvabili per Roma»
Cor 19:18
«Ad Alghero voli introvabili per Roma»
«Altro che cambio di passo». È questa la denuncia di Michele Pais, che punta il dito contro le criticità della nuova continuità territoriale, in particolare per lo scalo di Aeroporto di Alghero-Fertilia
«Ad Alghero voli introvabili per Roma»

ALGHERO - «Non basta risparmiare qualche euro sul biglietto se poi diventa impossibile partire o rientrare». È questa la denuncia di Michele Pais, che punta il dito contro le criticità della nuova continuità territoriale, in particolare per lo scalo di Aeroporto di Alghero-Fertilia. «Altro che cambio di passo – afferma Pais – per i sardi che devono raggiungere Roma o rientrare in Sardegna, soprattutto in questo periodo di festività, è praticamente impossibile trovare posto in aereo. La continuità è nuova ma ai problemi sono antichi. Una situazione inaccettabile che penalizza i sardi pendolari, chi viaggia per lavoro o per esigenze di salute, non certo per turismo».

Il problema, spiega l’esponente della Lega, riguarda in particolare le fasce orarie più sensibili: «Le difficoltà si concentrano soprattutto sul primo volo in partenza da Alghero e sull’ultimo di rientro da Roma. Parliamo degli orari fondamentali per chi si sposta quotidianamente per lavorare o per sottoporsi a cure mediche. E proprio questi voli che spesso risultano pieni o indisponibili». Una condizione che, secondo Pais, svuota di significato l’intero impianto della continuità territoriale:

«Il punto non è risparmiare 10 euro sul costo del biglietto. Il vero tema è garantire un servizio efficiente, accessibile e all’altezza delle esigenze di mobilità dei sardi. Oggi questo non sta accadendo». Da qui la richiesta di un intervento immediato: «La Regione deve prendere atto delle criticità e intervenire con correttivi immediati, anche stanziando risorse aggiuntive, per potenziare l’offerta e rendere realmente fruibile il servizio. Così com’è, la continuità territoriale rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata, sempre a discapito dei sardi. Per non parlare del disastro qualora si confermasse il disimpegno di Ryanair dal prossimo inverno». Una denuncia netta, che riporta al centro del dibattito il diritto alla mobilità da e per l’isola, ancora oggi lontano dall’essere pienamente garantito.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:36
Wizz Air inaugura Belgrado e Varsavia da Alghero
Il programma proseguirà e si consoliderà nel corso della summer 2026 con l’avvio dei collegamenti da Tirana dal 24 giugno e Skopje dal 18 luglio. Confermati i voli per Bucarest e Budapest (entrambe dal 30 marzo) e per Sofia (dal 31 marzo)
29/3/2026
Ombre Ryanair sul cielo di Alghero
Aeroporto di Alghero, stop alle prenotazioni invernali Ryanair: scatta l’allarme. Non prenotabili i voli oltre ottobre verso le principali città italiane. Cresce la preoccupazione per continuità territoriale, turismo ed economia. Christian Mulas: a rischio il territorio
28/3Ryanair sospende tutti i voli winter da Alghero
27/3Regione e aeroporti sardi in rete. «Fusione opaca, Alghero rischia»
26/3Nuovo volo Alghero-Venezia da luglio
26/3A Cagliari 109 voli verso 26 paesi
24/3Da Cagliari su Alghero e Olbia, Pili: rotte inutili
23/3Alghero-Cagliari-Olbia con Atr per 2 mesi: orari
21/3«Aeroporti, a Regione chiarisca termini accordo»
20/3Alghero da porta d’oro a porta di servizio
20/3«Garanzie immediate per lo scalo di Alghero»
19/3Fusione aeroporti, l´altolà di Martinelli
« indietro archivio aeroporto »
31 marzo
«Igiene, mazzata sugli algheresi»
31 marzo
Ancora sigilli al Magic Beach
31 marzo
Tonno pericoloso: allerta del Ministero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)