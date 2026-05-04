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Alguer.itnotiziesardegnaCronacaAeroporto › Aeroitalia: Nessun aumento ai viaggiatori sardi
S.A. 9:46
Aeroitalia: Nessun aumento ai viaggiatori sardi
Le rassicurazioni di Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, intervenuto al tavolo convocato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il caro carburante
Aeroitalia: Nessun aumento ai viaggiatori sardi

ALGHERO - «Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Barbara Manca, Assessora dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna e a Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC per l’impegno concreto e tempestivo dimostrato in occasione del tavolo tecnico convocato presso il MIT sul tema del caro carburante. Grazie alla positiva collaborazione istituzionale e al senso di responsabilità condiviso tra le parti, si è riusciti a definire un’operazione di sistema a tutela della continuità territoriale e dei viaggiatori sardi». Lo ha detto Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, intervenuto al tavolo convocato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il caro carburante.

«Insieme ad Ita Airways si è deciso di non aumentare le tariffe per i collegamenti da e per la Sardegna, nonostante il forte impatto del rincaro dei carburanti che grava sull’intero settore del trasporto aereo. Ciò è stato possibile - continua Intrieri - grazie all’attivazione immediata di sussidi che ci permetteranno di compensare almeno in parte i maggiori costi sostenuti dalle compagnie. Aeroitalia e Ita Airways, dal canto loro, partecipano allo sforzo collettivo contribuendo in modo diretto con il 24% delle risorse necessarie a coprire il caro carburante. La quota restante sarà suddivisa tra la Regione Sardegna e il Ministero, secondo una logica di reciproca responsabilità e attenzione verso le esigenze dei cittadini e dei viaggiatori». Per Gaetano Intrieri: «Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, autorità e operatori possa garantire soluzioni efficaci e tempestive nell’interesse della mobilità, dell’inclusione territoriale e della tutela economica dei viaggiatori».
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