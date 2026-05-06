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Tore Piana 8:00
L'opinione di Tore Piana
Aeroporti, la Regione si fermi
<i>Aeroporti, la Regione si fermi</i>

Sulla gestione e sul futuro degli aeroporti sardi voglio essere chiaro: la scelta della Regione di vendere l’aeroporto di Alghero è stato un errore gravissimo, pagato caro dal territorio, dai lavoratori, dal turismo e dall’intero Nord Ovest della Sardegna. Un errore che oggi rischia di essere replicato e aggravato con l’ipotesi di portare anche l’aeroporto di Cagliari sotto il controllo della stessa società di gestione, che finirebbe così per controllare tre aeroporti strategici dell’Isola. L’esperienza dell’Aeroporto di Alghero-Fertilia dovrebbe aver insegnato qualcosa: la privatizzazione spinta, quando applicata a infrastrutture strategiche, non garantisce automaticamente efficienza, sviluppo o tutela dei territori. Anzi, molto spesso produce l’effetto opposto: riduzione dei collegamenti, logiche esclusivamente speculative, compressione dell’interesse pubblico.

Vendere o cedere il controllo anche dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas alla stessa società significherebbe creare un monopolio di fatto nel sistema aeroportuale sardo. E i monopoli, lo insegna la storia economica e sociale, non lavorano mai nell’interesse dei cittadini, ma nell’interesse di pochi soggetti privati. Il risultato è sempre lo stesso: tariffe più alte, meno concorrenza, meno servizi e meno tutele per il popolo sardo. Io non sono ideologicamente contrario al coinvolgimento dei privati, ma sono fermamente contrario a un modello in cui il pubblico abdica completamente al proprio ruolo. Trasporto aereo e trasporto navale non sono settori qualsiasi: sono asset strategici, essenziali per un’Isola come la Sardegna, dove la mobilità non è un lusso ma un diritto fondamentale.

Il pubblico deve mantenere il controllo, o quantomeno un ruolo forte di indirizzo e vigilanza, su infrastrutture che incidono direttamente su continuità territoriale, economia, lavoro e coesione sociale. Consegnare questi strumenti a logiche monopolistiche significa condannare la Sardegna a dipendere da scelte prese altrove, senza possibilità di intervento reale. Questa è, ed è sempre stata, la mia posizione: i monopoli sono sempre speculativi, e quando si applicano ai servizi essenziali il conto lo pagano i cittadini, le imprese locali e i territori più deboli. La Regione si fermi. Non ripeta gli errori del passato. Difenda l’interesse pubblico e il diritto dei sardi a collegamenti equi, accessibili e realmente funzionali allo sviluppo dell’Isola.

*già consigliere regionale
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