S.A. 9:41 «Bene il patto sui voli, ora i fatti» Lo dichiara Marco Colledanchise, consigliere comunale ad Alghero del gruppo Orizzonte Comune commentando positivamente il percorso avviato per rafforzare la destagionalizzazione e il ruolo dell’aeroporto di Alghero: è un punto di partenza e non arrivo, ora serve fare sistema







«Per troppo tempo – prosegue Colledanchise – si è parlato di turismo tutto l’anno senza riuscire a incidere davvero sul nodo principale: i collegamenti aerei. Senza voli adeguati tra novembre e marzo, la destagionalizzazione resta uno slogan. Per questo considero molto importante il coinvolgimento di SOGEAAL, della Camera di Commercio, del Comune e delle rappresentanze economiche. È il segnale che Alghero vuole costruire una strategia seria, non episodica, capace di produrre benefici reali per il territorio». Secondo Colledanchise, l’utilizzo mirato di una quota dell’imposta di soggiorno per sostenere azioni di promozione, co-marketing, eventi e collegamenti nei mesi di bassa stagione può diventare uno strumento decisivo.



«L’imposta di soggiorno deve essere percepita non come un semplice prelievo, ma come una leva di investimento per generare nuova economia. Se una parte delle risorse viene destinata in modo trasparente ad aumentare i flussi turistici fuori stagione, il beneficio ricade su tutta la città: strutture ricettive, ristorazione, commercio, servizi, cultura, trasporti e occupazione. Più presenze nei mesi invernali significano più lavoro stabile, più attività aperte e una città meno dipendente dai soli mesi estivi». Colledanchise sottolinea però la necessità di accompagnare il patto con obiettivi chiari e verificabili: «Questa può essere una svolta vera, ma dovrà essere misurata sui risultati: nuovi voli o collegamenti confermati in inverno, crescita delle presenze nei mesi deboli, eventi capaci di generare pernottamenti, servizi aperti e una programmazione condivisa con gli operatori. La firma del patto è un punto di partenza, non di arrivo. Ora serve continuità, serietà amministrativa e capacità di fare sistema».



Il consigliere comunale evidenzia anche il valore strategico del coordinamento tra il livello locale e quello regionale: Il lavoro dell’assessore regionale Franco Cuccureddu sul turismo va nella direzione giusta: costruire una Sardegna più accessibile, più competitiva e meno legata alla sola stagione balneare. Alghero deve essere protagonista di questa visione, perché ha tutti gli elementi per diventare una destinazione forte anche fuori dall’estate: aeroporto, identità catalana, patrimonio storico, enogastronomia, ambiente, sport, cultura e qualità urbana”. Conclude Colledanchise: «Accogliamo questa notizia con grande favore. Per Alghero è una svolta potenziale molto importante: adesso dobbiamo trasformarla in una svolta concreta. La sfida è far sì che l’aeroporto, la città e il territorio crescano insieme, creando nuove opportunità per imprese, lavoratori e cittadini. Questa è la strada giusta: lavorare uniti, investire bene le risorse e costruire un turismo che generi valore tutto l’anno».



Nella foto: Marco Colledanchise ALGHERO – «La nascita del patto per la destagionalizzazione turistica di Alghero rappresenta un’ottima notizia per la città e può segnare una vera svolta rispetto al passato. Non siamo davanti a un semplice annuncio, ma a un cambio di metodo: istituzioni, aeroporto, sistema camerale e mondo delle imprese finalmente lavorano nella stessa direzione, con l’obiettivo di rendere Alghero una destinazione viva, attrattiva e raggiungibile anche nei mesi tradizionalmente più deboli». Lo dichiara Marco Colledanchise, consigliere comunale ad Alghero del gruppo Orizzonte Comune, il gruppo di riferimento dell’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, commentando positivamente il percorso avviato per rafforzare la destagionalizzazione e il ruolo dell’aeroporto di Alghero [ LEGGI ].«Per troppo tempo – prosegue Colledanchise – si è parlato di turismo tutto l’anno senza riuscire a incidere davvero sul nodo principale: i collegamenti aerei. Senza voli adeguati tra novembre e marzo, la destagionalizzazione resta uno slogan. Per questo considero molto importante il coinvolgimento di SOGEAAL, della Camera di Commercio, del Comune e delle rappresentanze economiche. È il segnale che Alghero vuole costruire una strategia seria, non episodica, capace di produrre benefici reali per il territorio». Secondo Colledanchise, l’utilizzo mirato di una quota dell’imposta di soggiorno per sostenere azioni di promozione, co-marketing, eventi e collegamenti nei mesi di bassa stagione può diventare uno strumento decisivo.«L’imposta di soggiorno deve essere percepita non come un semplice prelievo, ma come una leva di investimento per generare nuova economia. Se una parte delle risorse viene destinata in modo trasparente ad aumentare i flussi turistici fuori stagione, il beneficio ricade su tutta la città: strutture ricettive, ristorazione, commercio, servizi, cultura, trasporti e occupazione. Più presenze nei mesi invernali significano più lavoro stabile, più attività aperte e una città meno dipendente dai soli mesi estivi». Colledanchise sottolinea però la necessità di accompagnare il patto con obiettivi chiari e verificabili: «Questa può essere una svolta vera, ma dovrà essere misurata sui risultati: nuovi voli o collegamenti confermati in inverno, crescita delle presenze nei mesi deboli, eventi capaci di generare pernottamenti, servizi aperti e una programmazione condivisa con gli operatori. La firma del patto è un punto di partenza, non di arrivo. Ora serve continuità, serietà amministrativa e capacità di fare sistema».Il consigliere comunale evidenzia anche il valore strategico del coordinamento tra il livello locale e quello regionale: Il lavoro dell’assessore regionale Franco Cuccureddu sul turismo va nella direzione giusta: costruire una Sardegna più accessibile, più competitiva e meno legata alla sola stagione balneare. Alghero deve essere protagonista di questa visione, perché ha tutti gli elementi per diventare una destinazione forte anche fuori dall’estate: aeroporto, identità catalana, patrimonio storico, enogastronomia, ambiente, sport, cultura e qualità urbana”. Conclude Colledanchise: «Accogliamo questa notizia con grande favore. Per Alghero è una svolta potenziale molto importante: adesso dobbiamo trasformarla in una svolta concreta. La sfida è far sì che l’aeroporto, la città e il territorio crescano insieme, creando nuove opportunità per imprese, lavoratori e cittadini. Questa è la strada giusta: lavorare uniti, investire bene le risorse e costruire un turismo che generi valore tutto l’anno».Nella foto: Marco Colledanchise