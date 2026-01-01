Cor 14:46 Progetto Antiviolenza: presentato il rapporto Il progetto nasce dalla convenzione operativa stipulata tra la Regione e il CNR-IRPPS conl’obiettivo di sviluppare un sistema stabile di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche e delle misure regionali destinate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.



CAGLIARI - La Giunta regionale della Sardegna ha preso formalmente atto e approvato i risultati delle attività di ricerca realizzate nell’ambito del Progetto MARIPOSA, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS).



Il progetto nasce dalla convenzione operativa stipulata tra la Regione e il CNR-IRPPS conl’obiettivo di sviluppare un sistema stabile di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche e delle misure regionali destinate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.



Attraverso il Progetto MARIPOSA, la Regione Sardegna ha inteso integrare il quadro conoscitivo relativo ai dispositivi territoriali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, sviluppando attività di ricerca quali-quantitative sulla funzionalità operativa del sistema dei servizi specialistici e generali, oltre a un’analisi valutativa delle misure di sostegno all’autonomia delle donne vittime di violenza, tra cui il Reddito di Libertà.