Pietro Sartore 21:18 L'opinione di Pietro Sartore Uniti per destagionalizzare Alghero e il Nord Sardegna



Credo vada accolta con grande soddisfazione la sottoscrizione del “Patto Destinazione Sardegna Nord Ovest”, un’iniziativa importante che va esattamente nella direzione auspicata nei mesi scorsi. Quando ho proposto di destinare una parte, anche limitata, degli introiti dell’imposta di soggiorno per favorire la creazione di collegamenti aerei invernali da Alghero, l’obiettivo era chiaro: iniziare a costruire condizioni concrete per la destagionalizzazione e per un’economia cittadina più stabile durante tutto l’anno. Il Patto rappresenta oggi una risposta concreta a quella esigenza. La scelta di prevedere un fondo dedicato, alimentato anche da risorse dell’ente locale, per sostenere azioni strutturali di promozione e sviluppo – a partire proprio dal rafforzamento dei collegamenti aerei – va nella giusta direzione. Alghero non può più permettersi di vivere solo di una stagione turistica estiva forte. Servono strumenti, investimenti e una visione condivisa per rendere il nostro territorio attrattivo anche nei mesi invernali. In questo senso, rafforzare i collegamenti con i principali mercati europei è un passaggio fondamentale. La firma di un protocollo d’intesa tra le istituzioni, il sistema delle imprese e la società di gestione aeroportuale, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e dalla Confcommercio Nord Sardegna, dà avvio a un percorso virtuoso, che potrà permettere un allungamento della stagione turistica e anche una migliore connessione per gli abitanti del nord Sardegna con l’Italia e l’Europa. Ora dovrà, necessariamente, essere garantita continuità e concretezza a questo percorso, in modo che si possano ottenere risultati tangibili e nella direzione da tutti auspicata già nei prossimi mesi.



*consigliere comunale del PD di Alghero e presidente Commissione bilancio