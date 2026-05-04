Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroOpinioniAeroportoUniti per destagionalizzare Alghero e il Nord Sardegna
Pietro Sartore 21:18
L'opinione di Pietro Sartore
Uniti per destagionalizzare Alghero e il Nord Sardegna
<i>Uniti per destagionalizzare Alghero e il Nord Sardegna</i>

Credo vada accolta con grande soddisfazione la sottoscrizione del “Patto Destinazione Sardegna Nord Ovest”, un’iniziativa importante che va esattamente nella direzione auspicata nei mesi scorsi. Quando ho proposto di destinare una parte, anche limitata, degli introiti dell’imposta di soggiorno per favorire la creazione di collegamenti aerei invernali da Alghero, l’obiettivo era chiaro: iniziare a costruire condizioni concrete per la destagionalizzazione e per un’economia cittadina più stabile durante tutto l’anno. Il Patto rappresenta oggi una risposta concreta a quella esigenza. La scelta di prevedere un fondo dedicato, alimentato anche da risorse dell’ente locale, per sostenere azioni strutturali di promozione e sviluppo – a partire proprio dal rafforzamento dei collegamenti aerei – va nella giusta direzione. Alghero non può più permettersi di vivere solo di una stagione turistica estiva forte. Servono strumenti, investimenti e una visione condivisa per rendere il nostro territorio attrattivo anche nei mesi invernali. In questo senso, rafforzare i collegamenti con i principali mercati europei è un passaggio fondamentale. La firma di un protocollo d’intesa tra le istituzioni, il sistema delle imprese e la società di gestione aeroportuale, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e dalla Confcommercio Nord Sardegna, dà avvio a un percorso virtuoso, che potrà permettere un allungamento della stagione turistica e anche una migliore connessione per gli abitanti del nord Sardegna con l’Italia e l’Europa. Ora dovrà, necessariamente, essere garantita continuità e concretezza a questo percorso, in modo che si possano ottenere risultati tangibili e nella direzione da tutti auspicata già nei prossimi mesi.

*consigliere comunale del PD di Alghero e presidente Commissione bilancio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/5/2026
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero
Si sblocca l´impasse con l'aerostazione di Alghero dopo alcuni mesi d'incognite. La low cost irlandese inizia a rilasciare il network invernale dal Riviera del Corallo. Voli nazionali per Milano, Bergamo, Napoli, Pisa e Bologna: frequenze ridotte
7:15
Destagionalizzazione, Alghero segue Olbia
La storia si ripete in Sogeaal: un sostegno analogo nei fatti, era già stato costruito col fondo "Salva-Ryanair" negli anni più bui per l'aeroporto di Alghero (pre privatizzazione), con la stessa finalità che percorreva la Regione Sardegna fino al 2015, quando incentivava direttamente i voli. Alghero All Seasons: c'è la firma
5/5/2026
Air Idea sull´Alghero-Genova
Tariffe fisse, pubbliche e prevedibili. Non sarà applicato il prezzo dinamico: il costo indicato oggi resterà lo stesso anche acquistando a distanza di settimane o mesi dalla partenza
8:38
«Frequenze voli a picco, così Alghero non regge»
Così Michele Pais interviene con toni allarmati dopo le prime indicazioni sul network invernale di Ryanair dall’aeroporto Aeroporto di Alghero-Fertilia: solo collegamenti nazionali, nessuna tratta internazionale e una drastica riduzione delle frequenze settimanali, che passano da 22 a 9
4/5/2026
In aereo con sabbia e conchiglie
Nei guai una turista. 33enne ungherese fermata alle partenze dall´aeroporto di Alghero. Provvidenziale l´intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento di Alghero
1/5«Altro che tariffe blindate: Regione chiarisca»
29/4Fusione aeroporti: sottoscritto il Term Sheet
28/4«La strada è tracciata, adesso Alghero»
23/4Regione Sardegna in missione a New York
23/4Voucher assistenti di volo: manifestazione d´interesse
17/4Debutta il volo Alghero-Parigi con Transavia
15/4Nuovo volo Olbia-Cuneo con Aeroitalia
15/4Regione a Salvini: «la continuità è indispensabile»
14/4«Aeroporti, grande confusione della Todde»
13/4Sugli aeroporti operazione mostruosa e oscura
« indietro archivio aeroporto »
6 maggio
Senza vergogna sino all´ultimo riccio di mare
6 maggio
World Team Cup Wheelchair Tennis: Italia parte bene
5 maggio
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)