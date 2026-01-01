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S.A. 16:02
Eurodesk, apre lo sportello giovani ad Alghero
Apre in via Cagliari lo sportello dedicato all’informazione e all’orientamento sulle opportunità europee rivolte ai giovani. Con questa adesione, il Comune di Alghero entra a far parte della rete nazionale italiana Eurodesk
<i>Eurodesk</i>, apre lo sportello giovani ad Alghero

ALGHERO – È attivo presso l’ex Casa del Caffè in via Cagliari 2 il nuovo Punto Locale Eurodesk, lo sportello dedicato all’informazione e all’orientamento sulle opportunità europee rivolte ai giovani. Con questa adesione, il Comune di Alghero entra a far parte della rete nazionale italiana Eurodesk, il network europeo promosso dalla Commissione Europea per facilitare l’accesso dei giovani e delle giovani alle opportunità di mobilità per l’apprendimento. Il servizio è accessibile sia negli orari di apertura al pubblico che su appuntamento, e rappresenta un nuovo punto di riferimento per le giovani e i giovani di Alghero interessati a conoscere e cogliere le opportunità offerte dall’Unione Europea.

«Crediamo sia fondamentale offrire ai nostri giovani la possibilità di fare esperienze di studio, formazione e lavoro anche fuori dalla Sardegna, confrontandosi con altre realtà, conoscendo il mondo e acquisendo nuove competenze - dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto -. È un percorso di crescita importante, umano e professionale. Allo stesso tempo proseguiamo con il nostro impegno a creare le condizioni affinché queste esperienze possano trasformarsi in un valore restituito al territorio, costruendo una città capace di attrarre talenti, opportunità e innovazione». «Siamo felici di aderire a questa rete internazionale - commenta l’assessora alle Politiche giovanili Raffaella Sanna - e diffondere anche qui occasioni spesso poco conosciute per le nostre nuove generazioni. Da oggi promuoveremo anche qui ad Alghero la Carta Giovani Sardegna, un circuito completamente gratuito per i giovani dai 14 ai 30 anni, che consente l’accesso a una serie di convenzioni, scontistiche e opportunità a loro dedicate».

Da oggi, le giovani e i giovani di Alghero potranno così accedere in modo semplice e gratuito a informazioni aggiornate su possibili esperienze di volontariato, studio, tirocinio e lavoro all’estero. Opportunità concrete che permettono di acquisire nuove competenze, ampliare i propri orizzonti, diventare cittadini attivi e rafforzare il proprio percorso personale e professionale. La rete nazionale italiana Eurodesk, attiva dal 1999, conta oggi più di 70 punti distribuiti in 17 regioni e rappresenta un sistema cooperativo basato sulla condivisione di conoscenze, strumenti e buone pratiche. I Punti Locali offrono servizi gratuiti di informazione, promozione e orientamento, contribuendo a rendere le opportunità europee più accessibili. Eurodesk è inoltre la rete ufficiale per l’informazione e l’orientamento sui programmi europei Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021–2027 ed è content provider del Portale Europeo per i Giovani, operando su mandato della Commissione Europea in cooperazione con le Agenzie Nazionali Erasmus+.

Nella foto: la presentazione a Porta Terra
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