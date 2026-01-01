S.A. 19:25 Pallacanestro Alghero: Under 17 vola a Formia La squadra Under 17 femminile, fresca vincitrice del titolo regionale, sarà impegnata nell’Interzona che mette in palio l’accesso alle finali nazionali. Altra sfida fondamentale giovedì 9 aprile, quando l’Under 15 Eccellenza affronterà la Dinamo Sassari in una gara decisiva per il campionato



ALGHERO - Nel prossimo fine settimana si prospettano appuntamenti importanti per i colori giallorossi del basket. La squadra Under 17 femminile, fresca vincitrice del titolo regionale, sarà impegnata nell’Interzona che mette in palio l’accesso alle finali nazionali. Le gare si disputeranno a Formia, dove le ragazze esordiranno venerdì 9 alle ore 19:00 contro la formazione siciliana Pegaso Ragusa. Nel girone sono inserite anche Basket Firenze Academy (Toscana) e Team Basket Crema (Lombardia).



La squadra partirà già nella serata di giovedì, a causa dell’assenza di posti disponibili sui voli del venerdì mattina. Anche il rientro subirà alcune complicazioni logistiche: è previsto infatti su Olbia, non essendo disponibili voli serali per Alghero. Una situazione che comporta un ulteriore sacrificio economico per la società e per le famiglie delle atlete. Importanti impegni anche nel settore maschile. L’Under 17 Eccellenza, impegnata anch’essa nella fase Interzona, scenderà in campo a Pesaro lunedì 13 aprile.



Un’altra sfida fondamentale è in programma giovedì 9 aprile, quando l’Under 15 Eccellenza affronterà la Dinamo Sassari in una gara decisiva per il proseguo del campionato. Infine, la Division 1 targata “Costruzioni Valentino” è in attesa dell’ultima gara di domenica 12 aprile, che determinerà il posizionamento finale nella griglia playoff. Appuntamenti di grande prestigio che confermano l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile e rappresentano un traguardo significativo per tutta la società.