Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportBasket › Pallacanestro Alghero: Under 17 vola a Formia
S.A. 19:25
Pallacanestro Alghero: Under 17 vola a Formia
La squadra Under 17 femminile, fresca vincitrice del titolo regionale, sarà impegnata nell’Interzona che mette in palio l’accesso alle finali nazionali. Altra sfida fondamentale giovedì 9 aprile, quando l’Under 15 Eccellenza affronterà la Dinamo Sassari in una gara decisiva per il campionato
Pallacanestro Alghero: Under 17 vola a Formia

ALGHERO - Nel prossimo fine settimana si prospettano appuntamenti importanti per i colori giallorossi del basket. La squadra Under 17 femminile, fresca vincitrice del titolo regionale, sarà impegnata nell’Interzona che mette in palio l’accesso alle finali nazionali. Le gare si disputeranno a Formia, dove le ragazze esordiranno venerdì 9 alle ore 19:00 contro la formazione siciliana Pegaso Ragusa. Nel girone sono inserite anche Basket Firenze Academy (Toscana) e Team Basket Crema (Lombardia).

La squadra partirà già nella serata di giovedì, a causa dell’assenza di posti disponibili sui voli del venerdì mattina. Anche il rientro subirà alcune complicazioni logistiche: è previsto infatti su Olbia, non essendo disponibili voli serali per Alghero. Una situazione che comporta un ulteriore sacrificio economico per la società e per le famiglie delle atlete. Importanti impegni anche nel settore maschile. L’Under 17 Eccellenza, impegnata anch’essa nella fase Interzona, scenderà in campo a Pesaro lunedì 13 aprile.

Un’altra sfida fondamentale è in programma giovedì 9 aprile, quando l’Under 15 Eccellenza affronterà la Dinamo Sassari in una gara decisiva per il proseguo del campionato. Infine, la Division 1 targata “Costruzioni Valentino” è in attesa dell’ultima gara di domenica 12 aprile, che determinerà il posizionamento finale nella griglia playoff. Appuntamenti di grande prestigio che confermano l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile e rappresentano un traguardo significativo per tutta la società.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/3Sap Alghero, stagione da incorniciare
30/3Basket U15, l´Alghero è campione regionale
30/3Disastro Dinamo, a Sassari passa Treviso
29/3Le Women espugnano il campo di Brixia
28/3Basket U15, l´Alghero si gioca la finalissima
22/3Alla Dinamo non riesce l´impresa a Milano
21/3La Dinamo sfida l´Olimpia Milano
16/3Basket U17 femminile, all´Alghero il titolo regionale
16/3La Dinamo crolla contro Cremona
13/3Basket: Sap Alghero ospita Città Futura Roma
« indietro archivio basket »
7 aprile
Addio alla Signora di Capo Caccia
8 aprile
«Revocate delibera su Alghero Bike»
8 aprile
Lido shock dopo Pasquetta: rifiuti e critiche



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)