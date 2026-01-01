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Cor 21:54
Primavera nel cuore della Sardegna
Apre i battenti la 20 edizione di Primavera nel cuore della Sardegna: dal 25 aprile al 28 giugno 2026. Dieci weekend di eventi in 14 Comuni, tra i territori della Baronia, Planargia e Ogliastra, che hanno aderito alla manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua azienda speci
Primavera nel cuore della Sardegna

NUORO - Apre i battenti la ventesima edizione di Primavera nel cuore della Sardegna, in programma dal 25 aprile al 28 giugno 2026. Dieci fine settimana di eventi accompagneranno visitatori e appassionati alla scoperta di 14 Comuni che hanno aderito alla manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua azienda speciale ASPEN: Orosei, Girasole, Siniscola, Tortolì, Perdasdefogu, Triei, Bosa, Loceri, Lotzorai, Baunei, Osini, Villagrande Strisaili, Bari Sardo e Lanusei.

Un itinerario diffuso tra Baronia, Planargia e Ogliastra, pensato per far vivere al pubblico l’autenticità dei territori nel periodo in cui la Sardegna si mostra in tutta la sua bellezza: paesaggi, tradizioni, saperi, enogastronomia, cultura e ospitalità si intrecciano in un racconto corale capace di valorizzare l’identità più profonda dei paesi coinvolti. In questa speciale edizione, particolare attenzione sarà dedicata alle produzioni artigianali e agroalimentari, grazie a un percorso promosso da ASPEN che punta a valorizzare le eccellenze dei singoli territori. Si rinnova infatti anche quest’anno la presenza degli artigiani, selezionati da operatori specializzati, che attraverso dimostrazioni dal vivo daranno visibilità a saperi, lavorazioni tradizionali e produzioni identitarie, offrendo al pubblico un’importante occasione di incontro e conoscenza.

Accanto ai gazebo dedicati alle dimostrazioni artigianali, sarà inoltre presente un gazebo informativo dedicato alla candidatura di Sos Enattos a ospitare Einstein Telescope, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’occasione di approfondimento su una sfida di rilievo internazionale che coinvolge da vicino il territorio e guarda al futuro della Sardegna.
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