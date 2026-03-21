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Cor 10:51
la magia catalana protagonista al Quarter
Spettacolo mercoledì prossimo ad Alghero con l´illusionista Pere Rafart. L’iniziativa è promossa dall’Institut Ramon Llull, dall’Università di Sassari e dalla Delegació della Generalitat de Catalunya a l’Alguer
la magia catalana protagonista al Quarter

ALGHERO – Mercoledì 25 marzo, alle ore 19, la Sala Conferenze del Quarter ospiterà un evento unico nel suo genere: un laboratorio-spettacolo di magia "da vicino". L’iniziativa è promossa dall’Institut Ramon Llull, dall’Università di Sassari e dalla Delegació della Generalitat de Catalunya a l’Alguer, in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero.

L’evento propone un format intimo e coinvolgente, ideato per piccoli gruppi, dove l’illusione si compie a pochi centimetri dagli occhi degli spettatori, favorendo una partecipazione attiva e immediata. Protagonista della serata sarà l'illusionista catalano Pere Rafart, volto noto della televisione catalana con il programma “Tria una carta” e pluripremiato in prestigiosi contest internazionali. Rafart è inoltre comproprietario dello storico negozio “El Rei de la Màgia” di Barcellona, l'esercizio commerciale dedicato all'illusionismo più antico del mondo.

Lingua e intrattenimento: un connubio magico. Lo spettacolo, pur essendo aperto a tutto il pubblico, nasce con un’attenzione particolare per gli studenti di lingua e cultura catalana. Attraverso l’uso di carte e oggetti quotidiani, l'attività si presenta come un laboratorio linguistico ludico: l'intero spettacolo si svolgerà infatti in lingua catalana. L’obiettivo è duplice: da un lato si favorisce la divulgazione culturale, avvicinando il pubblico all'arte dell’illusionismo di alto livello, e dall’altro si persegue il potenziamento linguistico, attraverso il rafforzamento del vocabolario e la comprensione del catalano in un contesto disteso, stimolante e fuori dai canoni scolastici.
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