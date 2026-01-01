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Cor 13:05
A Sassari arriva lo "Spring Party"
Una giornata intera di musica, street food e intrattenimento con ospite Toky di Virgin Radio. Special Guest l’Associazione Up&Down in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down
A Sassari arriva lo

SASSARI - Sassari si prepara ad accogliere la primavera con una grande giornata di musica, convivialità e intrattenimento. Sabato 21 marzo 2026 in piazza Monica Moretti (via Armando Diaz), arriva “Spring Party 2026”, iniziativa organizzata da Street Events con il patrocinio del Comune di Sassari. Dalle 12 a mezzanotte, la piazza si trasformerà in uno spazio aperto alla città tra musica dal vivo, DJ set, area food & beverage e momenti di incontro pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età. Ingresso è gratuito.

Ospite speciale della giornata sarà Toky, voce di Virgin Radio, protagonista di uno dei momenti più attesi della giornata. La sua presenza porterà sul palco energia e ritmo, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della festa che accompagnerà Sassari nell’ingresso ufficiale della nuova stagione. Il programma musicale prevede inoltre live music con la Hollywood Band e la Ligaband - Ligabue Tribute Band, che accenderà l’entusiasmo della piazza con un repertorio capace di coinvolgere il pubblico tra grandi successi e sonorità rock. Accanto alle esibizioni dal vivo, spazio anche ai DJ set di Igino Coni e Gianluca Venerdì, pronti a scandire il ritmo della giornata e a trasformare la piazza in un grande luogo di festa e socialità.

Lo Spring Party 2026 sarà però anche momento di necessaria e utile sensibilizzazione grazie alla collaborazione con l’Associazione Up&Down, presente in concomitanza con la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. Occasione per promuovere una cultura dell’inclusione e della partecipazione, ricordando come la musica e gli eventi pubblici possano diventare strumenti di incontro e comunità. Tra street food, musica e intrattenimento, lo Spring Party 2026 promette di essere una 12 ore da vivere tutta d’un fiato, in sicurezza e ribadita convivialità e inclusione, nel segno della festa, della condivisione e della voglia di celebrare insieme l’arrivo della primavera.
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