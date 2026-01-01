Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariAmbienteManifestazioni › Passeggiata esplorativa nel centro sassarese
Cor 10:14
Passeggiata esplorativa nel centro sassarese
Sul tema dell’artigianato di prossimità e botteghe artistiche: L’appuntamento, gratuito, aperto a tutta la cittadinanza e senza obbligo di prenotazione, è per giovedì 12 marzo dalle 17 alle 19 circa, con partenza dalla sede dell´associazione Tramandando LAB in via Brigata Sassari 48
Passeggiata esplorativa nel centro sassarese

SASSARI - Una passeggiata nel cuore cittadino, dedicata al commercio e all’artigianato di prossimità. L’appuntamento, gratuito, aperto a tutta la cittadinanza e senza obbligo di prenotazione, è per giovedì 12 marzo dalle 17 alle 19 circa, con partenza dalla sede dell'associazione Tramandando LAB in via Brigata Sassari 48. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti alla scoperta dell’artigianato artistico di Sassari, mettendo in luce il legame profondo tra manualità, territorio e identità culturale, attraverso un itinerario di visita presso alcune tra le più interessanti botteghe e laboratori artistici della città, permettendo ai partecipanti di entrare nel cuore dei processi creativi. L’itinerario consentirà inoltre di mettere in luce il nesso tra tradizione e innovazione, costruendo un racconto sull’artigianato come pratica viva e in evoluzione, lontano da visioni nostalgiche.

Durante il percorso sarà possibile conoscere da vicino botteghe, negozi e laboratori artigiani, veri e propri presìdi di prossimità che testimoniano la storia, la creatività e la capacità imprenditoriale del territorio. Ogni tappa sarà un’occasione per ascoltare racconti, esperienze e prospettive direttamente da chi vive e lavora nel nostro centro storico. Dall'associazione Tramandando LAB, focalizzata sull'arte della tessitura, si proseguirà verso la Cappelleria Premoli (Via Luigi Luzzatti,5), il laboratorio artistico Open Studio (Via al Carmine, 5a), La Vie en Violette, laboratorio di ceramica (via al Carmine, 25), per concludersi presso Quod Design, spazio artistico polifunzionale (Via Mercato, 1b). Alla partenza sarà distribuita una mappa cartacea con l’itinerario e le tappe.

L’iniziativa si inserisce tra quelle previste da “Viva- Vivere e abitare il centro”, all’interno del Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’Abitare (PINQuA) del Comune di Sassari, progetto di rigenerazione urbana che ha come obiettivo la rinascita del centro storico, creando opportunità per la città, riattivando immobili dismessi, promuovendo lo sviluppo economico e commerciale, valorizzando l’arte e la cultura locale. Un programma complesso che vuole rendere il centro storico più attrattivo e accogliente, grazie anche al coinvolgimento diretto e alla partecipazione attiva di cittadine e cittadini. Per ulteriori informazioni sulla passeggiata, scrivere a: sassariviva@comune.sassari.it
