S.A. 11:13 Due mesi di eventi nella Primavera in Marmilla Calendario diffuso di appuntamenti dal 28 marzo al 31 maggio, i visitatori avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con la storia, le tradizioni e i saperi di uno dei territori più antichi e affascinanti della Sardegna



TURRI - Il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia annuncia l’edizione 2026 di Primavera in Marmilla, la rassegna che ogni anno celebra l’identità culturale, storica ed enogastronomica del territorio attraverso un articolato calendario di eventi diffusi nei diversi comuni della Marmilla. L’edizione di quest’anno si presenta particolarmente ricca e partecipata, grazie all’adesione di numerosi Comuni e alla costruzione di un programma condiviso che punta a valorizzare il patrimonio archeologico, ambientale e culturale della Marmilla. L’obiettivo è trasformare ogni appuntamento in un’occasione di scoperta del territorio e in un’esperienza autentica e coinvolgente. Tra le finalità principali della manifestazione vi è la volontà di promuovere una riscoperta consapevole delle radici della Marmilla, mettendo al centro gli elementi antropologici e culturali che definiscono l’identità delle comunità locali. Attraverso un calendario diffuso di appuntamenti dal 28 marzo al 31 maggio, i visitatori avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con la storia, le tradizioni e i saperi di uno dei territori più antichi e affascinanti della Sardegna.



Un ruolo centrale sarà riservato ai prodotti tipici e alle eccellenze enogastronomiche: vini, specialità tradizionali e produzioni locali diventeranno strumenti di racconto e di valorizzazione della cultura, che restituiranno ai visitatori l’immagine di una Marmilla autentica, ricca di fascino e capace di offrire esperienze turistiche da ricordare. Il cartellone degli eventi prevede anche quest’anno nove appuntamenti nei diversi comuni aderenti, tutti caratterizzati dall’interpretazione di tre principali tematiche che li accomuneranno: la proposta di un’esperienza di visita del territorio, l’offerta di prodotti enogastronomici tradizionali e l’accompagnamento musicale con i ritmi e suoni della tradizione sarda. Primavera in Marmilla prenderà il via ufficialmente il 28 marzo 2026 a Turri con Turri Produce, l’evento di lancio che darà il via alla stagione primaverile con degustazioni di prodotti tipici e momenti di intrattenimento.



«Il Comune di Turri – annuncia il Sindaco Martino Pichedda - rinnova con convinzione l’adesione all’iniziativa territoriale “Primavera in Marmilla”, promossa dal Consorzio Sa Corona Arrubia, riconoscendone l’alto valore culturale, sociale e turistico. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio identitario dei nostri territori, mettendo in luce le tradizioni, i saperi, le produzioni locali e le bellezze paesaggistiche che contraddistinguono questo angolo di Marmilla. In particolare, per Turri rappresenta un ulteriore momento per far conoscere e promuovere le eccellenze locali, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e incentivando forme di turismo sostenibile». Il 19 aprile Primavera in Marmilla proseguirà con la tappa nella vicina Tuili, con la tradizionale Sagra de su Pani Arrùbiu. Sette giorni dopo, il 26 aprile, la Sagra delle Fave accoglierà i visitatori a Pauli Arbarei. Quest’anno si festeggerà anche il 1° maggio, a Setzu, dove ci attende la XVII Sagra de sa fregua e pani indorau. Due giorni dopo, il 3 maggio, la novità offerta dalla tappa di Lunamatrona, con “Giogus Tradizionis Saboris” e l’affascinante gara poetica “Cantadoris Sardus, Poetas Improvvisadoris de Campidanu”. Il 10 maggio si va alla scoperta delle antiche rotte del grano di Villamar con “Monumentus & Saboris”.



La settimana successiva, il 17 maggio, la 25° edizione della Sagra della Mandorla e la Festa di Sant’Isidoro faranno da cornice al borgo di Villanovafranca. Penultimo appuntamento a Collinas, il 24 maggio, con la Festa dell’ospitalità contadina. Il 31 maggio gran finale a Genuri, con “Donne di gusto” alla scoperta dei sapori e delle tradizioni nel mondo. In ogni data del calendario di Primavera in Marmilla sarà presente il Villaggio Marmilla, che ospiterà gli stakeholder e gli operatori culturali del territorio, con uno spazio dedicato per presentare attività e promuovere le eccellenze locali. Anche quest’anno sono previsti inoltre eventi fuori cartellone presso il Museo del Territorio a Sa Corona Arrùbia e nell’adiacente Parco Botanico per promuovere la ricca biodiversità della flora e della fauna, un’area che riserva ancora tante meraviglie ai visitatori. L’appuntamento con l’edizione 2026 di Primavera in Marmilla si preannuncia come un evento di rilievo, volto a valorizzare l'autenticità del patrimonio culturale, naturalistico e archeologico locale. L'iniziativa punta a consolidare la Marmilla come destinazione d'eccellenza per il turismo esperienziale nel panorama regionale sardo.

Da segnare in calendario, dunque, la data del 28 marzo 2026 a Turri con il primo appuntamento della rassegna: per restare sempre aggiornati sui singoli eventi e su tutte le novità è possibile seguire i canali Facebook e Instagram di Primavera in Marmilla.