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Cor 13:11
Salude & Trigu, 100 eventi per il 2026
Con l´avvio della stagione alle porte, il Nord Sardegna si prepara a un nuovo viaggio tra cultura, gusto e ospitalità. Il palinsesto si divide in quattro grandi filoni tematici: Arti visive, musica e letteratura (46 eventi); Folklore e riti di tradizione (24 eventi); Produzioni tipiche locali (17 eventi); Altre manifestazioni di rilievo (13 eventi)
Salude & Trigu, 100 eventi per il 2026

SASSARI - Cento eventi, oltre un milione di euro di investimenti e un territorio che si mette in rete per sfidare la stagionalità. È questa la ricetta dell’edizione 2026, l'ottava, di Salude & Trigu, il progetto di marketing territoriale della Camera di Commercio di Sassari presentato questa mattina durante una conferenza stampa ufficiale. Nato nel 2019 per costruire sinergie tra imprese e istituzioni, il network giunge alla sua ottava edizione consolidando numeri da record. Sono state 156 le domande pervenute quest'anno, con 100 eventi ammessi che coinvolgono ben 77 comuni del Nord Sardegna (54 nel sassarese e 23 in Gallura), coprendo oltre i due terzi dell'intero territorio provinciale.

La strategia per il 2026 è chiara: puntare sui mesi di "spalla". Oltre il 70% delle manifestazioni in programma si svolgerà infatti in bassa stagione, con un calendario di 350 appuntamenti che animeranno l'isola da aprile a dicembre. L'obiettivo è trasformare le tradizioni locali in un prodotto turistico appetibile anche per i mercati internazionali. Il palinsesto si divide in quattro grandi filoni tematici: Arti visive, musica e letteratura (46 eventi); Folklore e riti di tradizione (24 eventi); Produzioni tipiche locali (17 eventi); Altre manifestazioni di rilievo (13 eventi). Tra le novità dell'anno spiccano 15 nuovi eventi, che entrano per la prima volta a far parte della rete camerale, affiancandosi agli 85 progetti già storicamente consolidati.

Massiccio anche il piano di comunicazione nazionale e internazionale in collaborazione con Visit Italy, che prevede una sezione dedicata in homepage, newsletter, articoli editoriali e persino un podcast dedicato su Spotify ("Visit Italy with Monnalisa"). La promozione non si fermerà online: il brand sarà presente negli scali di Alghero e Olbia con spazi informativi e accoglienza per i turisti sui voli inaugurali, oltre a prevedere azioni di visibilità mirate all'estero. «Il network non è solo una lista di appuntamenti -spiega il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti presente al lancio sassarese insieme al segretario generale Pietro Esposito - ma uno strumento per connettere comunità, imprese locali e viaggiatori attraverso esperienze autentiche». Con l'avvio della stagione alle porte, il Nord Sardegna si prepara a un nuovo viaggio tra cultura, gusto e ospitalità.
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