Cor 14:38 Navigantes 2026 fa tappa a La Maddalena Dopo il grande successo a Barcellona nel 2023, a Bonifacio in Corsica nel 2024 e a Carloforte nel 2025, la “nave dell’identità” della Fondazione Maria Carta ritorna il prossimo 4 ottobre per il quarto anno



LA MADDALENA - Non è solo una questione di vicinanza geografica. Quello tra Sardegna e La Maddalena è un rapporto di fratellanza e amicizia lontano nel tempo. La Fondazione Maria Carta intende consolidarlo ulteriormente, rafforzarlo nel segno di espressioni culturali che sono andate a segnare profondi momenti di sintonia tra le due isole. Ecco allora che il prossimo 4 ottobre “Navigantes” - La nave dell’identità”, l’iniziativa promossa per la prima volta nel 2023 a Barcellona e poi riproposta nel 2024 a Bonifacio in Corsica e nel 2025 a Carloforte, riprenderà la sua navigazione, approdando stavolta a La Maddalena. Sarà un'altra “invasione pacifica” di centinaia di sardi portatori di cultura e tradizioni, che sfileranno nel cuore del centro storico della città maddalenina.



Sono stati già avviati i primi contatti con il Comune, che ha risposto con la massima disponibilità e grande entusiasmo. Nei giorni scorsi si è infatti tenuto un primo incontro con l’assessore al Turismo Gian Vincenzo Belli, che ha accolto una delegazione della Fondazione Maria Carta, con il presidente Leonardo Marras, accompagnato da Caterina Orecchioni, componente del consiglio direttivo, e da Valentina Spano, in rappresentanza del comitato scientifico. Sono stati analizzati gli aspetti organizzativi dell’edizione 2026 di Navigantes: si prevede la partecipazione di oltre 400 persone, tra gruppi in abito tradizionale, provenienti dai diversi territori della Sardegna, maschere dei Mamuthones e Issohadores della Pro Loco di Mamoiada, suonatori degli strumenti della tradizione, come le launeddas e gli organetti diatonici, e canti. Saranno presenti, inoltre, i Tamburini di Oristano. Non potranno mancare le voci femminili e il canto a tenore di Remunnu ‘e Locu di Bitti. «Riproponiamo il nostro progetto dopo i felici e colorati viaggi a Barcellona nel 2023, in Corsica nel 2024 e a Carloforte nel 2025 – dichiara Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta –. Partiremo da Palau domenica 4 ottobre al mattino alla volta di La Maddalena, per rafforzare il legame tra le due isole che da sempre condividono condizioni storiche e culturali. E lo facciamo con le nostre tradizioni più identitarie, la musica, i pregiati costumi, l’enogastronomia, la lingua, gli scambi turistici e anche i rapporti tra i nostri giovani che costituiscono quel ponte di collegamento in grado di generare nuove e stabili relazioni».



Lungo le vie del caratteristico centro storico di La Maddalena sfileranno gli abiti tradizionali accompagnati dai suoni e dai canti delle due isole. «Non bisogna solo accontentarsi di dire che esistono legami di carattere culturale e storico – continua Marras –. Servono iniziative per far crescere e incrementare i rapporti. L’obiettivo è creare quindi un ideale abbraccio tra le due culture per rafforzare la loro presenza in un contesto sempre più europeo». «Siamo felici e onorati di poter partecipare a questo progetto – afferma Gian Vincenzo Belli, assessore comunale al Turismo –. La storia, la cultura, le tradizioni fanno parte integrante della nostra identità e siamo onorati che sia l’isola della Maddalena il fulcro di questa iniziativa. Come amministrazione comunale, insieme alle varie associazioni locali, siamo pronti a fornire tutto il sostegno necessario – conclude l’assessore –. Noi maddalenini siamo capaci in queste occasioni di unirci e fare gruppo. Daremo il meglio di noi stessi per la buona riuscita dell'iniziativa».