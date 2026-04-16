Cor 13:03 Contratto di Lago Omodeo: il progetto Si tratta di una tappa fondamentale per i due territori, che segna il passaggio dalla fase di co- progettazione alla formalizzazione di un impegno condiviso per il futuro del Lago e del suo territorio



SEDILO - Si terrà a Sedilo, venerdì 24 aprile 2026 alle ore 9:30 presso Sa Prima Ighina in via Efisio Marini 21, la giornata di sottoscrizione del Contratto di Lago Omodeo. Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna, è guidato dall’Unione dei Comuni del Guilcier in qualità di ente capofila, con la partecipazione dell’Unione dei Comuni del Barigadu, ed è finalizzato a definire strumenti, misure e azioni per la tutela e la riqualificazione del bacino idrografico del Lago Omodeo. Si tratta di una tappa fondamentale per i due territori, che segna il passaggio dalla fase di co- progettazione alla formalizzazione di un impegno condiviso per il futuro del Lago e del suo territorio.



La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti delle amministrazioni locali, a cui seguirà un intervento dedicato al ruolo della Regione Autonoma della Sardegna nel processo del Contratto di Lago, con la partecipazione dell’Assessora della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi. Seguirà la presentazione del Programma delle Azioni 2024-2027, a cura dei componenti della Segreteria Tecnica e degli esperti che hanno contribuito alla costruzione del quadro conoscitivo e strategico del Contratto. Interverranno Manuela Selis (Responsabile del Procedimento per il Contratto di Lago Omodeo), Antonella Luglié (Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Desing e Urbanistica), Giuseppe Scano (Società SER. PRO. SRLS), Enrica Campus (Segreteria Tecnica Contratto di Lago Omodeo) e Andrea Vallebona (Rete Gaia srl).



Nel corso dell’incontro saranno presentate le principali azioni che strutturano la strategia del Contratto: lo studio sullo stato delle acque del lago e del bacino idrografico di monte, l’analisi delle pressioni derivanti dalle attività esterne e la definizione di una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Tali elementi costituiscono il quadro alla base del Programma delle Azioni e consentiranno di compiere i primi passi verso il miglioramento della qualità delle acque, la salvaguardia dell’ecosistema lacustre e la gestione sostenibile del territorio.



Il momento centrale della giornata sarà rappresentato dalla firma del Contratto di Lago Omodeo da parte dell’Assemblea di Bacino, che sancirà formalmente l’impegno condiviso dei soggetti coinvolti. La sottoscrizione rappresenta non solo un atto istituzionale, ma l’espressione di una responsabilità collettiva verso il futuro del lago e dei territori che lo circondano. Il Contratto di Lago Omodeo si configura così come uno strumento di governance territoriale fondato sulla collaborazione tra istituzioni e comunità, finalizzato alla costruzione di politiche integrate per la tutela ambientale e la gestione delle risorse idriche per uno sviluppo locale sostenibile.