Cor 4 aprile 2026 Sant´Agostino, laboratorio urbano Il quartiere di Sant´Agostino ad Alghero si racconta: Al via il laboratorio urbano con la Facoltà di Architettura : Non si tratterà di uno studio teorico condotto a porte chiuse, ma di un vero e proprio "laboratorio di ascolto"



ALGHERO - Il quartiere di Sant'Agostino diventa un laboratorio a cielo aperto. Grazie a una sinergia strategica tra il Comitato Area Sant'Agostino e il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) di Alghero, è ufficialmente partito un progetto di ricerca che vede protagonisti i residenti e il futuro dell'urbanistica cittadina.



Al centro dell’iniziativa c’è un gruppo di lavoro dinamico composto da quattro studenti della Facoltà di Architettura. Non si tratterà di uno studio teorico condotto a porte chiuse, ma di un vero e proprio "laboratorio di ascolto". Gli studenti scenderanno in strada, tra le piazze e le case, per dialogare direttamente con chi il quartiere lo vive ogni giorno.



L'obiettivo è trasformare le percezioni dei cittadini in dati concreti, per immaginare soluzioni che non siano calate dall'alto, ma nate dalle reali esigenze di chi abita il quartiere di Sant'Agostino, senza lasciare indietro nessuno. Il percorso non si esaurirà con la raccolta dei dati. Il progetto culminerà in un resoconto finale dettagliato, una sintesi ragionata che raccoglierà le voci dei residenti. Questo documento rappresenterà una base preziosa per il Comitato Area e per le istituzioni, fungendo da bussola per i futuri interventi di riqualificazione e per rendere il quartiere realmente accessibile a tutti.