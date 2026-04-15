Cor 10:51 Messaggi truffa: l’appello della Asl di Sassari L’Asl n. 1 e’ stata contattata in queste ore da utenti del Servizio di Sanità e Igiene pubblica che avevano ricevuto sul proprio cellulare un sms in cui si chiedeva di chiamare con urgenza il “Centro vaccinale”, al numero +3989347721 per ricevere una comunicazione importante



SASSARI - La Asl di Sassari lancia l’appello per sms e messaggi whatsapp truffa che, da giorni, stanno arrivando nei cellulari della popolazione del nord ovest della Sardegna e invita la popolazione a diffidare da messaggi ricevuti sui cellulari chiedendo di chiamare con urgenza l’Azienda sanitaria. L’Asl n. 1 e’ stata contattata in queste ore da utenti del Servizio di Sanità e Igiene pubblica che avevano ricevuto sul proprio cellulare un sms in cui si chiedeva di chiamare con urgenza il “Centro vaccinale”, al numero +3989347721 per ricevere una comunicazione importante. Questa comunicazione non arriva dagli uffici dell’azienda sanitaria che invita i cittadini a diffidare da messaggi di tale tenore, che invece rappresentano con tutta probabilità un tentativo di truffa telefonica da parte di un numero con prefisso 893 o 894 o 895. Un sotterfugio per far chiamare un numero a pagamento, che in poco tempo prosciuga il credito. Il consiglio della Asl di Sassari resta quello di seguire le indicazioni del servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni: prestare massima attenzione e non lasciarsi fuorviare da comunicazioni simili, non telefonare ai numeri suggeriti, non aprire eventuali allegati e non linkare su eventuali indirizzi.