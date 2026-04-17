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Cor 16:00
Foreste Aperte a Tepilora: ultima tappa Posada
Dopo Lodè, Bitti e domani Torpè il paese del Castello della Fava ospiterà il prossimo sabato una ricca giornata di eventi dedicati ad adulti e bambini, un’offerta a misura di famiglia con escursioni immersive nel territorio e nel centro storico medioevale, in kayak lungo i dedali della zona umida sul Rio Posada e a piedi o in trenino tra l’area della ex Peschiera di San Giovanni e la pineta di Orvile
Foreste Aperte a Tepilora: ultima tappa Posada

POSADA – L’edizione 2026 di Foreste Aperte nel Parco di Tepilora si avvia alla chiusura con la quarta tappa di Posada in calendario il 25 aprile. Dopo Lodè, Bitti e domani Torpè il paese del Castello della Fava ospiterà il prossimo sabato una ricca giornata di eventi dedicati ad adulti e bambini, un’offerta a misura di famiglia con escursioni immersive nel territorio e nel centro storico medioevale, in kayak lungo i dedali della zona umida sul Rio Posada e a piedi o in trenino tra l’area della ex Peschiera di San Giovanni e la pineta di Orvile.

E poi tanti laboratori sull’artigianato e l’agroalimentare, tra momenti dedicati alle tradizioni, al cibo e alla musica con il concerto finale in serata. Le attività escursionistiche, per cui è richiesto un abbigliamento idoneo, ed esperienziali sono gratuite. Tutte le informazioni necessarie si possono invece avere contattando il numero: 3773059522.

Foreste Aperte, finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, è organizzata dalla Cooperativa Istelai in collaborazione con i quattro Centri di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas) che operano nei paesi dell’area protetta, con l’Agenzia regionale Forestas, associazioni culturali, sportive, del sociale, operatori privati del territorio, compagnie barracellari e il prezioso supporto delle diverse strutture comunali.
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