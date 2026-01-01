Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoTurismo › Borghi d´Italia, Ruzzu per la Sardegna
Cor 8:43
Borghi d´Italia, Ruzzu per la Sardegna
Giuseppe Ruzzu eletto rappresentante regionale dei Borghi più belli d´Italia nel Consiglio direttivo nazionale. Nel corso della seduta, è stato inoltre confermato Franco Cuccureddu nel ruolo di coordinatore regionale
Borghi d´Italia, Ruzzu per la Sardegna

CAGLIARI – Si è svolta ieri in videoconferenza l'assemblea dei Borghi più belli d'Italia della Sardegna, dedicata alla designazione del rappresentante dell'Isola nel Consiglio direttivo nazionale e all'elezione del nuovo coordinamento regionale. All'unanimità, i delegati dei borghi sardi (Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, La Maddalena, Posada, Sadali, Tempio Pausania) hanno eletto Giuseppe Ruzzu, Assessore al Turismo del Comune di Castelsardo, come rappresentante dei borghi sardi per il prossimo quinquennio nel Consiglio Direttivo.

Tale designazione, vincolante, sarà ratificata in occasione dell'Assemblea nazionale in programma a Trevi (PG) il 30 maggio. Nel corso della seduta, è stato inoltre confermato Franco Cuccureddu nel ruolo di coordinatore regionale, con Alfonso Marras (Sindaco di Bosa) e Stefano Rombi (Sindaco di Carloforte) riconfermati vicecoordinatori. Il coordinamento regionale sarà, comunque, rieletto dopo il rinnovo delle amministrazioni comunali dei Comuni di Atzara, La Maddalena, Sadali, Posada e Tempio Pausania. Questa elezione rafforza il ruolo della Sardegna nel network nazionale dei Borghi più belli d'Italia, promuovendo lo sviluppo del turismo nei borghi, di quello esperienziale e la valorizzazione degli attrattori culturali a fini turistici.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
24/3Il futuro del turismo in Sardegna: convegno
18/3Destinazione Alghero: più turisti anche in inverno
16/3Turismo: avvisi per la partecipazione alle fiere
14/3 Turismo accessibile, incontro al Quarter
12/3Introiti, dati e obiettivi turismo. Focus e incontri ad Alghero
13/3Alla Fondazione il ruolo di rafforzare la destinazione
12/3Salude&Trigu: in Gallura 25 eventi
10/3Living in Porto Torres: presentazione
7/3Porto Torres al Seatrade Cruise Global
5/3Sardegna tra le mete più ambite alla ITB di Berlino
« indietro archivio turismo »
28 marzo
Ryanair sospende tutti i voli winter da Alghero
29 marzo
Alghero: Furgoni rubati e munizioni
29 marzo
Presidio per la Palestina ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)