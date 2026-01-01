Cor 8:43 Borghi d´Italia, Ruzzu per la Sardegna Giuseppe Ruzzu eletto rappresentante regionale dei Borghi più belli d´Italia nel Consiglio direttivo nazionale. Nel corso della seduta, è stato inoltre confermato Franco Cuccureddu nel ruolo di coordinatore regionale



CAGLIARI – Si è svolta ieri in videoconferenza l'assemblea dei Borghi più belli d'Italia della Sardegna, dedicata alla designazione del rappresentante dell'Isola nel Consiglio direttivo nazionale e all'elezione del nuovo coordinamento regionale. All'unanimità, i delegati dei borghi sardi (Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, La Maddalena, Posada, Sadali, Tempio Pausania) hanno eletto Giuseppe Ruzzu, Assessore al Turismo del Comune di Castelsardo, come rappresentante dei borghi sardi per il prossimo quinquennio nel Consiglio Direttivo.



Tale designazione, vincolante, sarà ratificata in occasione dell'Assemblea nazionale in programma a Trevi (PG) il 30 maggio. Nel corso della seduta, è stato inoltre confermato Franco Cuccureddu nel ruolo di coordinatore regionale, con Alfonso Marras (Sindaco di Bosa) e Stefano Rombi (Sindaco di Carloforte) riconfermati vicecoordinatori. Il coordinamento regionale sarà, comunque, rieletto dopo il rinnovo delle amministrazioni comunali dei Comuni di Atzara, La Maddalena, Sadali, Posada e Tempio Pausania. Questa elezione rafforza il ruolo della Sardegna nel network nazionale dei Borghi più belli d'Italia, promuovendo lo sviluppo del turismo nei borghi, di quello esperienziale e la valorizzazione degli attrattori culturali a fini turistici.