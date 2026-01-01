video Cor 9:10 Alghero al Design Week 2026: l´omaggio Marras "La geometria del caos" alla Gallery De Castelli e il "Picnic alle Vasche di Ciù Peppì" nei suoi spazi di NonostanteMarras, in via Cola di Rienzo 8: lo stilista di Alghero è stupore e passione. Le sue parole ad Arts Live







Marras ha voluto omaggiare ancora una volta la sua terra. Così le sue radici algheresi e sarde rivivono in tutto. Anche nei suoi spazi di NonostanteMarras, in via Cola di Rienzo 8, va in scena il "Picnic a Le Vasche di Ciù Peppì", luogo iconico per gli indigeni, paesaggio intimo per Antonio Marras che decide di portarlo alla Milano Design Week 2026. Il suo progetto suona come un rito: che compiono i sardi che scendono fino alle vasche naturali di Ciù Peppì, alle porte di Alghero, conche di acqua ferma e trasparente frastagliate dar rocce appuntite. ALGHERO - «Ho fatto un lavoro di collegamento, di proiezione, tutto parte da questo luogo ai confini dell’impero. E' Alghero, l’ultimo avamposto in Sardegna che guarda verso la Spagna. Ad Alghero c’è l’ultimo tramonto d’Italia, a Capo Caccia, l’ultimo sole che tramonta in Italia. Alghero è tra due spiagge, il Lazzaretto e la Speranza. E noi nasciamo lì, e tutte queste cose, tutti questi elementi e oggetti che si possono toccare, nascono lì…». Parole dello stilista Antonio Marras che firma la mostra "La geometria del caos", alla Gallery De Castelli di Milano.Marras ha voluto omaggiare ancora una volta la sua terra. Così le sue radici algheresi e sarde rivivono in tutto. Anche nei suoi spazi di NonostanteMarras, in via Cola di Rienzo 8, va in scena il "Picnic a Le Vasche di", luogo iconico per gli indigeni, paesaggio intimo per Antonio Marras che decide di portarlo alla Milano Design Week 2026. Il suo progetto suona come un rito: che compiono i sardi che scendono fino alle vasche naturali di Ciù Peppì, alle porte di Alghero, conche di acqua ferma e trasparente frastagliate dar rocce appuntite. Guarda e condividi il video su Alguer.tv